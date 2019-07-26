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FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2019 15:05 | Son Güncelleme

"Gastronomi Köyü" Anadolu lezzetlerini dünyaya tanıtacak başlıklı haberimizde yer alan "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya" ifadesi sehven yazılmıştır. Söz konusu unvan ve isim "İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA - Türk turizmi, Anadolu mutfağını dünyaya tanıtmak ve seyahat acentelerinin tek bir noktadan satış yapma ihtiyacını karşılamak üzere Türk Gastronomi Köyü projesini geliştirdi - Gastronomi Turizm Derneği'nin hayata geçirdiği Türkiye Gastronomi Köyü projesiyle, 700 dolar seviyesinde olan turist başına ortalama harcama seviyesi yukarılara çekilecek - TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya: - "Gastronomi alanında gerçekten dünyayla rekabet edebileceğimizi biz hepimiz biliyoruz. Biz turizmciler dünyanın her yerini geziyoruz. Her yerin mutfağını biliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türk turizm sektörü, Anadolu mutfağını dünyaya tanıtmak ve seyahat acentelerinin tek bir noktadan satış yapma ihtiyacını karşılamak üzere Türk Gastronomi Köyü projesini geliştirdi.

Gastronomi Turizm Derneği'nin hayata geçirdiği Türkiye Gastronomi Köyü projesiyle, Türk mutfağı ve Anadolu lezzetleri hem dünyaya tanıtılacak hem de 700 dolar seviyesinde olan turist başına ortalama harcama seviyesi yukarılara çekilecek.

Türkiye Gastronomi Köyü projesi, proje alanının da içinde bulunduğu Sarıyer'deki Life Park Bahçeköy'de düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıtıldı.

Burada bir konuşma yapan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektörünün 2018'de rekor kırdığını hatırlatarak 2019'da yeni rekor hedeflediklerini söyledi.

Türk turizm sektörünün çeşitlilik sıkıntısı yaşadığını ifade eden Bağlıkaya, "Deniz, kum, güneşin dışında yoğun bir trafik maalesef alamıyoruz. Kültür turlarıyla ilgili hafif hafif artan bir sayıya yaklaştık. Belli ki birkaç sene içinde istediğimiz seviyelere gelecek. Ülkedeki huzur ve güvenle doğru orantılı olarak onlar da artıyor. Ülkemizin seyahat edilmesinin riskli bulunan bölgelerinde de yavaş yavaş seyahatler öncelikle iç turizmde başladı. Yavaş yavaş dış turizme de yansıyor." bilgilerini verdi.

Türkiye'nin turizmin çeşitlendirilmesi için tüm sektör paydaşlarının emek vermesi gerektiğini söyleyen Bağlıkaya, "Turizm çeşitliliğimiz eksik. Bu, sezonu 12 aya yaymamızda ve kişi başı gelirin artırılmasında çok önemli bir unsur bu. Bundan yoksun olduğumuz zaman işte ortalama turist harcamalarımız 700 dolar civarında kalıyor." dedi.

- "Burada (Gastronomi) biz de en az onlar kadar yerimizi almalıyız"

Bağlıkaya, Türkiye'nin Akdeniz Çanağı'nda deniz, kum ve güneş turizminde rekabet edilemeyecek kadar çok avantaja sahip bir ülke olduğunu ifade ederek, servis kalitesi ve personel kalitesi konusunda iyi durumda olduklarını söyledi.

Türk turizminin bu avantajların yanına yeni başarılar eklemesi gerektiğini ifade eden Bağlıkaya, gelir düzeyi yüksek turiste ulaşabilmek için alt turizm dallarında da güç kazanmak gerektiğini kaydetti.

Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"Spor turizmi, golf turizmi, sağlık turizmi, gençlik turizmi, yayla turizmi... Sayabiliriz bir sürü. En önemlilerinden bir tanesi de gastronomi turizmi. Neden? Çünkü gastronomi alanında gerçekten dünyayla rekabet edebileceğimizi biz hepimiz biliyoruz. Biz turizmciler dünyanın her yerini geziyoruz. Her yerin mutfağını biliyoruz. Kendi lezzetlerimizi de biliyoruz. Rekabet derken ille birini yenmekten bahsetmiyorum. Çeşitlilik. Brezilya'ya gittiğinizde Brezilya mutfağını denemek istiyorsanız o tatları, Türkiye'ye geldiğinizde Türk mutfağını, İtalya'da İtalyan mutfağını denemek istersiniz. Dolayısıyla burada biz de en az onlar kadar yerimizi almalıyız.

Bu konuda da Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe gerçekten istisnai bir çaba sarf ediyor. Enerjisine hayranız. Bütün sektör dernekleri olarak kendisini destekliyoruz."

- "İstanbul geçen yıl Türkiye'de en fazla turist kabul eden şehir oldu"

İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ise İstanbul'un turizm konusunda nicelik olarak geldiği noktadan memnun olduklarını belirterek, nitelik konusunda daha gidilecek çok mesafe olduğunu söyledi.

Gültekin şu bilgileri verdi:

"İstanbul geçen yıl 13 milyon 400 bin turistle Türkiye'de en fazla turist kabul eden şehir haline geldi. İstanbul için bu yeterlimi o ayrı bir tartışma konusu ama geldiğimiz nokta, bizim Antalya'nın da önünde en fazla turist kabul eden şehir olduğumuz gerçeği. En fazla Alman turistlerimiz teşrif etti, Sonra İranlı turistler ve 170'in üzerinde ülkeden turist kabul eden bir tablo var. Geçen yıl nicelik olarak evet ama birkaç başlıkta istediğimiz hedefe ulaşamadık."

- "Galataport 50'nin üzerinde cruise bağlantısını sağlamış durumda"

Cruise turizminde İstanbul'un istediği noktaya ulaşamadığını anlatan Gültekin, buna karşın cruise turizminde umut verici gelişmelerin yaşandığını söyledi. Bu yıl 24 cruise gemisinin İstanbul'a geleceğini aktaran Gültekin, gemilerin Sarayburnu Limanı'na yanaşacağını kaydetti.

Gültekin, cruise turizminin Galataport ile çok daha iyi noktalara geleceğini belirterek, "Önümüzdeki yıl Galataport bitmiş olacak ve gelen cruise'leri kabul etmeye başlayacak. Şu an bana gelen bilgiye göre, Galataport 50'nin üzerinde cruise bağlantısını sağlamış durumda. Bizim hedefimiz binli sayılar.Bu yüzden yeni cruise limanlarını da konuşuyoruz sektörle birlikte." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un kongre turizminde geride kaldığını anlatan Gültekin, bu konuda yapacak çok işleri olduğunu söyledi.

Gültekin, İstanbul'da turizm konusunda güvenlikle ilgili endişe edilecek bir durumun bulunmadığını da sözlerine ekledi.

- Türk lezzetleri otantik gösterilerle sunulacak

Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, Türk mutfağı lezzetlerini bir arada sergilemek ve turistlerin beğenisine sunmak için 1,5 yıldır proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Orman Bakanlığı Life park, TÜRSAB, Turizm Bakanlığı ile entegrasyonlu ve hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Gastronomi Köyü'nün amacı İstanbul'a gelen turistin tek bir noktadan yerel lezzetleri otantik gösterileriyle beraber tadımlama, deneyimleme imkanına sahip olması." diye konuştu.

Türkiye'de 12 binden, İstanbul'da da 2 binden fazla seyahat acentesinin bulunduğunu aktaran Boztepe, proje ile, bu seyahat acentelerinin ürün satışı destinasyonu ihtiyaçlarına da cevap vereceklerini söyledi.

- "Turizmi Anadolu'ya da taşımış olacağız"

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak ise, Anadolu'nun lezzetlerinin turistlere sunulacağı Gastronomi Köyü'nün Anadolu'ya turist akışı için de önem arz ettiğini söyledi.

Toprak, şöyle devam etti:

"Burası Anadolu tatlarını bütün dünyaya tanıtacak. Bunun yanında o lezzetlerin merkezine gitmek isteyen insanların ortaya çıkmasına da destek olacak. Dolayısıyla biz burasıyla; turizmi, gastronomi turizminin kalbi niteliğindeki Anadolu'ya da taşımış olacağız. Belki ticari bir tarafı olacak elbette ama burası aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi. Neden? Çünkü biz yıllardır uğraşıp da sürdürülebilir şekilde kurgulayamadığımız gastronomi projelerini de bu mekan sayesinde, bu aktiviteler yerleşkesi sayesinde başaracağız."

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Anahtar Kelimeler:
Firuz Bağlıkaya Gastronomi Köyü

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