Erdoğan'ın ziyareti fuar takvimini değiştirtti

- Türk savunma ve havacılık sanayisi firmalarını Pakistanlı yetkililerle buluşturacak Defence Port Turkey'in yeri ve tarihinde değişikliğe gidildi

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ekim'de gerçekleştireceği ziyaret dolayısıyla fuar, 24-26 Ekim'de İslamabad'da gerçekleştirilecek

GÖKSEL YILDIRIM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyareti dolayısıyla Türk savunma ve havacılık sanayisi firmalarını Pakistanlı yetkililerle buluşturacak Defence Port Turkey'in yeri ve takviminde değişikliğe gidildi.

Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın 24 Ekim’de gerçekleştireceği Pakistan resmi programı çerçevesinde, Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı talebi ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının onayıyla fuarın iki ülke ilişkilerini geliştirmek ve dünyaya önemli mesajlar vermek için İslamabad’a alındığını söyledi.

Fuarın, Pakistan Savunma Üretim Bakanlığının tahsis ettiği bir askeri alanda gerçekleştirileceğini ifade eden Kurt, bu bağlamda fuar tarihlerinin de 24-26 Ekim olarak yeniden düzenlendiğini bildirdi.