FİNANS

DÜZELTME "Enerji yatırımlarına proje bazlı devlet yardımı" başlıklı haberimizin 3. paragrafında yer alan "…Kahramanmaraş’ta yapılacak toplam 3 milyar 822 milyon lira sabit yatırım tutarlı" ifadesi, "…Kahramanmaraş’ta yapılacak toplam 3 milyar 472 milyon

FİNANS HABERLERİ  | 23.06.2018 15:56 | Son Güncelleme

Ham petrol işleme rafinerisi ve fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi yatırımlarına proje bazlı devlet desteği verilecek

ANKARA (AA) – Ersan Petrol Sanayi AŞ’nin ham petrol işleme rafinerisi ve Eko Temiz Enerji AŞ'nin fotovoltaik güneş paneli üretimi tesisi yatırımlarına proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Bakanlar Kurulunun, "Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin" kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ersan Petrol Sanayi AŞ tarafından Kahramanmaraş'ta yapılacak toplam 3 milyar 472 milyon lira sabit yatırım tutarlı ham petrol işleme rafinerisine ve Eko Temiz Enerji AŞ tarafından Niğde'de yapılacak toplam 3 milyar 822 milyon lira sabit yatırım tutarlı fotovoltaik güneş paneli üretimi tesisine KDV istisnası ve iadesi, gümrük vergisi muafiyeti, kurumlar vergisi indirimi, 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanacak.

Karar kapsamında, ham petrol işleme rafinerisine verilecek faiz ve/veya kar payı desteği ise 555 milyon lirayı, fotovoltaik güneş paneli üretimi tesisine verilecek destek de 350 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren 10 yıl olarak belirlendi.

Ersan Petrol Sanayi'nin ham petrol işleme rafinerisine sağlanacak enerji tüketim harcamaları desteği 555 milyon lirayı, Eko Temiz Enerji'nin fotovoltaik güneş paneli üretimi tesisine verilecek enerji desteği ise 500 milyon lirayı aşmayacak.

İlgili projelere sağlanacak enerji destekleri, işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıl süreyle verilecek ve işletmelerin toplam enerji tüketim bedelinin yüzde 50'sini geçmeyecek.

Karar kapsamında ham petrol işleme rafinerisine azami 86 milyon lira, fotovoltaik güneş paneli üretimi tesisine ise 72 milyon lira nitelikli personel desteği sağlanacak.

Buna göre, nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının yirmi katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak.

Ayrıca, Most Makine Enerji Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından İzmir'de yapılacak savunma sanayi, makine, tıbbi cihaz, gemi inşa, otomotiv ve enerji sektörlerine yönelik muhtelif ürünlerin üretim tesisine de KDV istisnası ve iadesi, gümrük vergisi muafiyeti, kurumlar vergisi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi, 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı, azami 40 milyon lira nitelikli personel desteği, 425 milyon lirayı aşmamak üzere faiz ve/veya kar payı desteği, işletmeye geçiş tarihinden itibaren de 10 yıla kadar 450 milyon lira enerji tüketim harcamaları desteği ve yatırım yeri tahsisi sağlanacak.

PARTNERTatile devamTatile devam
Mehmet Şimşek: İnşallah dünya ticaret savaşına gitmezMehmet Şimşek: İnşallah dünya ticaret savaşına gitmez
Ne seçim, ne Dünya Futbol Şampiyonası turizmin hızını kesebildiNe seçim, ne Dünya Futbol Şampiyonası turizmin hızını kesebildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enerji fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi ham petrol işleme rafinerisi proje bazlı devlet yardımı resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Tarım Bakanı Fakıbaba'dan patates yorumu: Hayretler içerisindeyim!

Tarım Bakanı Fakıbaba'dan patates yorumu: Hayretler içerisindeyim!

Sigara içmeyen çalışanlara müjde!

Sigara içmeyen çalışanlara müjde!

Gözleri Türkiye pazarında! Astronomik maaş teklifi

Gözleri Türkiye pazarında! Astronomik maaş teklifi

Mehmet Şimşek: Güçlü adımlar attık! Endişeler yersiz

Mehmet Şimşek: Güçlü adımlar attık! Endişeler yersiz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bamya çiftçide 3, tezgahta 15 lira

Bamya çiftçide 3, tezgahta 15 lira

Mehmet Şimşek: İnşallah dünya ticaret savaşına gitmez

Mehmet Şimşek: İnşallah dünya ticaret savaşına gitmez

Ne seçim, ne Dünya Futbol Şampiyonası turizmin hızını kesebildi

Ne seçim, ne Dünya Futbol Şampiyonası turizmin hızını kesebildi

Muş taşı ihraç ediliyor

Muş taşı ihraç ediliyor

Van'da ürettikleri saç fiberini dünyaya satıyorlar

Van'da ürettikleri saç fiberini dünyaya satıyorlar

Ödemişli patates üreticisi, fiyat artışını üretim azlığına bağladı

Ödemişli patates üreticisi, fiyat artışını üretim azlığına bağladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.