"Düzenleme muazzam bir döviz girdisi sağlayacak"

İSTANBUL (AA) - Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Yabancı yatırımcı vatandaşlık hakkına 1 milyon dolarlık gayrimenkul aldığında kavuşuyordu. Bugün açıklanan yeni düzenlemeyle bu rakam 250 bin dolara indi. Bu hem ülkemize hem de gayrimenkul sektörüne muazzam bir döviz girdisi sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Elmas, yabancılara konut alımında vatandaşlık hakkı tanınmasında alt sınır olan bir milyon dolarlık tutarın 250 bin dolara düşürülmesine ilişkin düzenlemeye dair yaptığı açıklamada, yabancıya konut satışında gayrimenkul sektörü olarak her ay yeni rekorlar kırmaya devam ettiklerini bildirdi.

Ağustos ayında yabancılara geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 129,6 artışla 3 bin 866 adet konut satıldığını aktaran Elmas, yıl sonunda geçen yıla göre yabancılara satıştan elde edilen gelirin yüzde 50 artabileceğini vurguladı.

Elmas, "Ayrıca yabancı yatırımcı vatandaşlık hakkına 1 milyon dolarlık gayrimenkul aldığında kavuşuyordu. Bugün açıklanan yeni düzenlemeyle bu rakam 250 bin dolara indi. Bu hem ülkemize hem de gayrimenkul sektörüne muazzam bir döviz girdisi sağlayacaktır. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimize bu düzenleme için şükranlarımızı sunarız." ifadelerini kullandı.