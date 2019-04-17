FİNANS

Dyson, Türkiye operasyonlarına başladı

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 16:06 | Son Güncelleme

Dyson Floor Care ve Robotik Başkan Yardımcısı John Churchill: - "Türkiye’deki operasyonlarımızı genişletmek ve geleceğin teknolojisini Türk tüketicilerle buluşturmak bizim için çok heyecan verici. Türkiye, potansiyeli çok yüksek ve Dyson için oldukça önemli bir pazar"

İSTANBUL (AA) - İngiltere'nin önde gelen markalarından Dyson, Türkiye’deki operasyonlarına başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dyson, son teknolojiye sahip üç yeni ürününü Türkiye pazarına sundu. 1995 yılından beri pazarda var olan şirket, geleceğin teknolojisini Türk tüketicilerle buluşturmak amacıyla geçen yıl sonu itibarıyla kendi Dyson Türkiye ofisini kurarak ülkedeki operasyonlarını genişletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dyson Floor Care ve Robotik Başkan Yardımcısı John Churchill, "Türkiye’deki operasyonlarımızı genişletmek ve geleceğin teknolojisini Türk tüketicilerle buluşturmak bizim için çok heyecan verici. Türkiye, potansiyeli çok yüksek ve Dyson için oldukça önemli bir pazar." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Dyson,1991 yılındaki kuruluşundan itibaren geleceğin sorunlarını tespit etme ve bu sorunlara yönelik çözümler geliştirme konusuna odaklandı.

Şirket, tasarladığı yenilikçi ürünler ile geleceğin teknolojisini tüketicilere ulaştırma konusunda sektöre öncülük etti.

Dyson mühendisleri, evleri ve iç mekanlardaki havayı daha temiz tutmaya yarayan akıllı ev teknolojileri ile aşırı ısının verdiği zarardan koruyarak stil sahibi saçlara sahip olmaya imkan veren kişisel bakım teknolojileri geliştiriyor; hava, toz, alerjen, bakteri ve havadan gelen mikroplar gibi sağlığı etkileyen unsurlar üzerinde çalışıyor.

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Dyson ingiltere

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