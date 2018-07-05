FİNANS

E-Berk Ömer Gündüz Ar-Ge Merkezi açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 17:37 | Son Güncelleme

E-Berk Ömer Gündüz Ar-Ge Merkezi açıldı

Türkiye'nin ilk yerli tünel açma makinesini üreten E-Berk Tünel Teknolojileri AŞ tarafından kurulan "E-Berk Ömer Gündüz Ar-Ge Merkezi" açıldı.

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleştirilen açılış törenine, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ve ASO yönetim kurulu üyeleri ile merkeze adı verilen şirketin eski Yönetim Kurulu Üyesi merhum Ömer Gündüz'ün ailesi ve diğer davetliler katıldı.

Özdebir, törende yaptığı konuşmada, işletmelerin sadece sermayeyle meydana gelmediğini, çalışanlarıyla ruh kazandığını belirterek, "Rahmetli Ömer Gündüz'ü vefa içinde anarak, bu merkeze adını vererek tarihe not düşmüşlerdir. İnşallah bu merkezle daha büyük işlere imza atarsınız." dedi.

E-Berk Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru da "E-Berk Makine ailesinin gelişmesinde bilgi, birikim, tecrübe ve emekleriyle en büyük desteği sağlayan, Türk mühendis ve teknisyenlerine olan inancıyla her zaman onlara önderlik eden, ilkleri ve enleri başaran rahmetli Ömer Gündüz'ün adını Türkiye'nin onaylı 862'nci Ar-Ge merkezimizle sonsuza dek yaşatacağız." diye konuştu.

Ar-Ge merkezinde 50'den fazla mühendis çalışmalar gerçekleştirecek.

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Anahtar Kelimeler:
ASO E-Berk Tünel Teknolojileri AŞ Nurettin Özdebir Özgür Savaş Özüdoğru

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