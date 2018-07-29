"e-Devlet" engellilerin avucuna girecek

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bugün itibarıyla uygulamaya alınan yeni hizmetle e-Devlet Kapısı'nı (www.turkiye.gov.tr) kullanan işitme engelli vatandaşların, ihtiyaç duydukları çağrı merkezi hizmetini mobil uygulamalar üzerinden de alabileceklerini söyledi.

Bakan Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilerin hayatta daha fazla yer almaları hususunda önemli projelere imza attıklarını ve bu kapsamda çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kullanıcı sayısı 39 milyona yaklaşan e-Devlet Kapısı'nda verilen hizmetlerin her geçen gün arttığını belirten Turhan, "e-Devlet ile ilgili hizmet türü bu kadar yaygınlaşıp, bütün hizmetler oradan alınabilir hale gelince bilişim okuryazarlığı olmayan veya engelli vatandaşlarımıza da ülke çapında kamu hizmetini elektronik ortamda sunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Turhan, ulaşımın her alanında engelleri kaldırmak için çalıştıklarını dile getirerek, TÜRKSAT tarafından yapılan "e-Devlet'te Engel Yok Projesi" kapsamında işitme engellilere yönelik 2015'te uygulamaya alınan Görüntülü Çağrı Merkezi Hizmeti'nin, mobil uygulamalar üzerinden de hizmete açıldığını belirtti.