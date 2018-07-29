FİNANS

"e-Devlet" engellilerin avucuna girecek

FİNANS HABERLERİ  | 29.07.2018 11:17 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Bugün itibarıyla uygulamaya alınan yeni hizmetle e-Devlet Kapısı kullanıcısı işitme engelli vatandaşlar, ihtiyaç duydukları çağrı merkezi hizmetini mobil uygulamalar üzerinden de alabilecek"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bugün itibarıyla uygulamaya alınan yeni hizmetle e-Devlet Kapısı'nı (www.turkiye.gov.tr) kullanan işitme engelli vatandaşların, ihtiyaç duydukları çağrı merkezi hizmetini mobil uygulamalar üzerinden de alabileceklerini söyledi.

Bakan Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilerin hayatta daha fazla yer almaları hususunda önemli projelere imza attıklarını ve bu kapsamda çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kullanıcı sayısı 39 milyona yaklaşan e-Devlet Kapısı'nda verilen hizmetlerin her geçen gün arttığını belirten Turhan, "e-Devlet ile ilgili hizmet türü bu kadar yaygınlaşıp, bütün hizmetler oradan alınabilir hale gelince bilişim okuryazarlığı olmayan veya engelli vatandaşlarımıza da ülke çapında kamu hizmetini elektronik ortamda sunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Turhan, ulaşımın her alanında engelleri kaldırmak için çalıştıklarını dile getirerek, TÜRKSAT tarafından yapılan "e-Devlet'te Engel Yok Projesi" kapsamında işitme engellilere yönelik 2015'te uygulamaya alınan Görüntülü Çağrı Merkezi Hizmeti'nin, mobil uygulamalar üzerinden de hizmete açıldığını belirtti.

Bugün itibarıyla uygulamaya alınan yeni hizmetle e-Devlet Kapısı kullanıcısı işitme engelli vatandaşların, ihtiyaç duydukları çağrı merkezi hizmetini mobil uygulamalar üzerinden de alabileceklerini anlatan Turhan, şunları kaydetti:

"İşitme engelli vatandaşlarımız, Görüntülü Çağrı Merkezi Hizmeti uygulamasını Apple App Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden indirerek kullanabilecek, işaret dili veya yazı kullanarak mobil cihazlar üzerinden kolay bir şekilde operatörlerimizle iletişim kurabilecek. Ayrıca vatandaşlarımız, sorularını, sorunlarını, isteklerini ve önerilerini daha kolay ve rahat bir şekilde bildirecek ve çözüme kavuşturabilecek."

Söz konusu hizmetle dolaylı iletişimin sebep olabileceği yanlış anlaşılmaların ve zaman kaybı gibi unsurların ortadan kaldırılacağına dikkati çeken Turhan, böylelikle işitme engelli vatandaşların yaşam kalitelerinin artırılacağını vurguladı.

Turhan, TÜRKSAT'ın, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik benzeri projeleri hem sosyal sorumluluk anlayışının bir gereği olarak hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının vizyonuna uygun bir şekilde gerçekleştirmeye devam ettiğini söyledi.

Bakan Turhan, yeni hizmetin ülke ve işitme engelli vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Arslan E-Devlet engeller kalkıyor Türksat ulaştırma ve altyapı bakanı

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