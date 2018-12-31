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e-Devlet'te işlem sayısı 2,5 milyarı geçti

FİNANS HABERLERİ  | 31.12.2018 11:07 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcı sayısında 40 milyon olan yıl sonu hedefimizi, 1 Aralık itibarıyla aştık" - "e-Devlet'te 4 binden fazla elektronik hizmeti kullanıcılarımıza sunuyoruz. Bu yıl toplam hizmet kullanım sayısı, 2 milyar 527 milyon 133 bin 163'e ulaştı" - "2019'da e-Devlet Kapısı'na hizmet entegrasyonlarımız hızla devam edecek. Gelecek yıl kullanıcıların araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, sigorta bilgileri gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki bilgilere tek bir hizmet üzerinden erişebilecek"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcı sayısında 40 milyon olan yıl sonu hedefinin, 1 Aralık itibarıyla aşıldığını belirterek, "e-Devlet'te 4 binden fazla elektronik hizmeti kullanıcılarımıza sunuyoruz. Bu yıl toplam hizmet kullanım sayısı, 2 milyar 527 milyon 133 bin 163'e ulaştı." dedi.

Bakan Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcı sayısının yıl sonu hedefi olan 40 milyonun 1 Aralık itibarıyla geçildiğini söyledi.

e-Devlet'te 4 binden fazla elektronik hizmetin, kullanıcılara sunulduğunu dile getiren Turhan, kasım ayında günlük ortalama 7 milyon 605 bin 550 hizmet kullanımı gerçekleşirken, toplam hizmet kullanım sayısının ise 228 milyon 166 bin 513 olduğunu bildirdi.

Turhan, bu yıl toplam hizmet kullanım sayısının 2 milyar 527 milyon 133 bin 163'e ulaştığına dikkati çekerek, bu kapsamda "Alt-Üst Soy Bilgisi" sorgulama hizmetinin 34 milyonun üzerinde kullanıldığını belirtti. Turhan, 2018 yılı içerisinde İmar Barışı Kayıt, Askerlik Yoklaması ve Bedelli Askerlik, Halk Kütüphaneleri Üyelik, Üniversite Kayıt Başvurularının e-Devlet'ten yapıldığına dikkati çekti.

- "Kullanıcıların yüzde 63'ü erkek, yüzde 37'si kadın"

Bakan Turhan, 41 milyon 113 bin 762 kayıtlı e-Devlet Kapısı kullanıcısının yüzde 63'ünün erkek, yüzde 37'sinin kadın olduğunu belirterek, yaş aralıklarına göre bakıldığında ise kullanıcıların yüzde 32,4'ünün 15-30 yaş arası, yüzde 35,4'ünün 31-46 yaş arası, yüzde 22,8'inin 47-62 yaş arası, yüzde 8,3'ünün 63-78 yaş arası ve yüzde 1,1'inin 79-126 yaş arasındaki vatandaşlardan oluştuğunu kaydetti.

e-Devlet Kapısı sistem altyapısının 7 gün 24 saat kesintilere ve sızmalara karşı izlendiğini anlatan Turhan, kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan entegrasyonların güvenli bir ağ üzerinde şifreli olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Turhan, e-Devlet'te veri tutulmadığını ancak kurumlarda olan dataların güvenli ağ aracılığıyla vatandaşlara sunulduğunu vurguladı.

Bin 884 hizmetin e-Devlet Kapısı mobil uygulamasından verildiğini ifade eden Turhan, "Hem Android hem de IOS işletim sistemli mobil cihazlarda uygulamalarımızı sunuyoruz. Hizmetleri sunduğumuz uygulamamızın yanı sıra Belge Doğrulama ve e-Devlet Anahtar uygulamaları uygulama marketlerinde yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Turhan, e-Devlet Kapısı ile 69 ildeki 293 belediyenin sunduğu hizmetlerin yanı sıra 14 yerel hizmet kurumunun sunduğu bilgi ve hizmetlerin de kullanıcılara verildiğini anlattı.

Ticaret Bakanlığının, tüzel kişiliklere ve tüm ticari işletmelere ilişkin merkezi bir veri tabanının oluşturulması amacıyla Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) projesinin hayata geçirildiğini dile getiren Turhan, şöyle devam etti:

"Şirketler, kuruluş dahil birçok işlemlerini bu platformda gerçekleştirebilmektedir. MERSİS ile tüzel kişiliklerin sahipleri ve ortakları kayıt altına alınmaktadır. Bu sayede MERSİS numarası ile şirket sahipleri ve ortaklarının kimlik numaraları eşleştirilebilmektedir. Bu bilgiler kullanılarak e-Devlet'e, 'Sahibi/Ortağı/Yetkilisi Olduğum Ticari İşletme veya Şirketler', 'Ticari İşletme ve Şirket Sorgulama' hizmetleri entegre edilmiştir. MERSİS verileri kullanılarak, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak ortak çalışmalar sonucunda e-Devlet'te tüzel kişiliklere yönelik birçok hizmet açılabilme potansiyeli bulunmaktadır."

Bakan Turhan, e-Devlet'te engellilere yönelik birçok projenin sürdüğünü ifade ederek, işitme veya konuşma engelli vatandaşlara hizmet verildiğini aktardı.

- "2019'da hizmetler konsept bazlı olacak"

Gelecek yılda da e-Devlet'e hizmet entegrasyonlarının hızla devam edeceğine dikkati çeken Turhan, "E-dönüşümde yaşadığımız hızlı gelişmeler neticesinde artık hizmetlerimizi konsept, konum ve süreç bazlı olarak geliştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetlerdeki bilgilerin konusuna göre gruplanarak, ilişkilendirilerek yeni bir hizmet halinde kullanıcı odaklı olarak sunulacağını ifade eden Turhan, kullanıcıların araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, sigorta bilgileri gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki bilgilere tek bir hizmet üzerinden erişebilmesinin hedeflendiğini söyledi. Turhan, "Bu şekilde kurgulanacak hizmetler ile kullanıcıların konumlarına göre öneriler sunabilecek asistan uygulamalar geliştirilebilecek." dedi.

Süreç bazlı hizmetler için 3 önemli kavramın netleşmesinin gerektiğini vurgulayan Turhan, veri, hizmet ve süreç envanteriyle bütünleşik, tek bir işlemle süreçlerin tetiklendiği ve sonucunun üretildiği hizmetleri e-Devlet'ten sunacaklarını sözlerine ekledi.

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