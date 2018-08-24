"E-dönüşümle ülkemiz ve şirketlerimiz milyarlarca liralık tasarruf sağlayacak"

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Foriba Genel Müdürü Koray Gültekin Bahar, şirketlerin 75 bininin e-fatura, 70 bininin e-defter ve 14 bininin e-arşiv fatura kullandığın belirterek, "Bir kağıt faturanın maliyeti 5 lira seviyesinde. E-dönüşümle beraber ülkemizin ve şirketlerin milyarlarca liralık tasarruf sağlayacağını düşünüyoruz." dedi. Bahar, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede Türkiye'de toplamda 2 milyona yakın şirket bulunmasına rağmen, 75 bin şirketin elektronik fatura (e-fatura) kullandığını belirtti. Bu şirketlerin ülkenin en büyük firmalarından oluştuğunu, bu nedenle de aylık hacimlerin ve fatura tutarların çok fazla olduğunu ifade eden Bahar, "70 bin şirket e-defter ve 14 bin şirket de e-arşiv fatura kullanıyor. Türkiye'deki bütün işletmelerin tahminen önümüzdeki 5 yıl içerisinde e-faturaya geçmesi öngörülüyor." dedi. Bahar, işletmelerin, kargo maliyetleri, kağıt masrafı ve faturaların fiziki olarak 10 yıl saklama gibi zorunlulukları nedeniyle akılcı bir çözüm olan e-fatura uygulamasına geçtiğini söyledi.

Türkiye'de son dönemde hız kazanan e-dönüşümle birlikte e-faturaya geçen şirketlerin sayısının da artmaya devam ettiğini dile getiren Bahar, "Foriba olarak küçük ve büyük pek çok şirkete e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye gibi daha pek çok çözüm sunuyoruz. Dünyadaki trendleri takip ederek Türkiye'de kurumsal yazılım ve entegrasyon hizmetleri pazarının gelişimine öncülük ediyoruz." diye konuştu. \ - "2020'de gelirimizin yarısı yurt dışından olacak" Koray Gültekin Bahar, Foriba olarak aylık yaklaşık 100 milyar lira değerinde elektronik faturaya aracılık ettiklerini belirtti. Ayda 120 milyona yakın e-arşiv ve 25 milyondan fazla e-fatura düzenledikleri bilgisini veren Bahar, ülkenin en çok elektronik belge işleyen lider e-dönüşüm firması Foriba'nın, her sektörden 8 bin 500'ü aşan referansıyla e-dönüşüm konusunda Türkiye'deki öncülüğünü sürdürdüğünü anlattı. Bahar, elektronik olarak gönderilen faturaların yaklaşık yüzde 80'inin Foriba sistemi üzerinden geçtiğini ifade ederek, "Foriba, Türkiye'deki birçok büyük holding, birçok uluslararası şirket ve binlerce KOBİ'nin bu yazılımları kullanarak fatura kesebilmelerine, defter tutabilmelerine imkan veren yazılımlar geliştiriyor."dedi.

Gelecek yıl e-fatura kullanan tüm mükelleflerin e-irsaliye ve e-arşiv faturaya geçmesiyle birlikte e-dönüşümün hız kazanacağını belirten Bahar, e-faturadaki 10 milyon lira ciro sınırlamasının 5 milyon liraya düşeceğini söyledi. Foriba Genel Müdürü Bahar, şöyle devam etti: "Bir kağıt faturanın maliyeti 5 lira seviyesinde. E-dönüşümle beraber ülkemizin ve şirketlerin milyarlarca liralık tasarruf sağlayacağını düşünüyoruz. Türkiye'de elde ettiğimiz tecrübe ile uluslararası pazarda regülasyon teknolojileri ve finansal teknolojilere yön veren önemli şirketlerden biri olmayı hedefliyoruz. 2017'de yaklaşık 500 milyon adet elektronik belge oluşturduk. Foriba olarak bir yandan e-dönüşüm süreçlerindeki bilgi liderliğimizi devam ettirirken bir yandan da uluslararası pazarda sektörüne yön veren şirketlerden biri haline gelmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, 2020'de 25 milyon dolar gelir getirmeyi planlıyoruz ve bu gelirin yaklaşık yüzde 50'sinin yurt dışında yapacağımız satışlardan elde edeceğimizi öngörüyoruz."