FİNANS

"E-dönüşümle ülkemiz ve şirketlerimiz milyarlarca liralık tasarruf sağlayacak"

FİNANS HABERLERİ  | 24.08.2018 11:07 | Son Güncelleme

Foriba Genel Müdürü Koray Gültekin Bahar: - "Şirketlerin 75 bini e-fatura, 70 bini e-defter ve 14 bini e-arşiv fatura kullanıyor" - "Bir kağıt faturanın maliyeti 5 lira seviyesinde. E-dönüşümle beraber ülkemizin ve şirketlerin milyarlarca liralık tasarruf sağlayacağını düşünüyoruz" - "Türkiye'deki bütün işletmelerin tahminen önümüzdeki 5 yıl içerisinde e-faturaya geçmesi öngörülüyor" - "2018 yılı içerisinde Foriba bünyesine İtalya ve Türkiye'den en az birer şirketi daha dahil edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Foriba Genel Müdürü Koray Gültekin Bahar, şirketlerin 75 bininin e-fatura, 70 bininin e-defter ve 14 bininin e-arşiv fatura kullandığın belirterek, "Bir kağıt faturanın maliyeti 5 lira seviyesinde. E-dönüşümle beraber ülkemizin ve şirketlerin milyarlarca liralık tasarruf sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Bahar, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede Türkiye'de toplamda 2 milyona yakın şirket bulunmasına rağmen, 75 bin şirketin elektronik fatura (e-fatura) kullandığını belirtti.

Bu şirketlerin ülkenin en büyük firmalarından oluştuğunu, bu nedenle de aylık hacimlerin ve fatura tutarların çok fazla olduğunu ifade eden Bahar, "70 bin şirket e-defter ve 14 bin şirket de e-arşiv fatura kullanıyor. Türkiye'deki bütün işletmelerin tahminen önümüzdeki 5 yıl içerisinde e-faturaya geçmesi öngörülüyor." dedi.

Bahar, işletmelerin, kargo maliyetleri, kağıt masrafı ve faturaların fiziki olarak 10 yıl saklama gibi zorunlulukları nedeniyle akılcı bir çözüm olan e-fatura uygulamasına geçtiğini söyledi.

Türkiye'de son dönemde hız kazanan e-dönüşümle birlikte e-faturaya geçen şirketlerin sayısının da artmaya devam ettiğini dile getiren Bahar, "Foriba olarak küçük ve büyük pek çok şirkete e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye gibi daha pek çok çözüm sunuyoruz. Dünyadaki trendleri takip ederek Türkiye'de kurumsal yazılım ve entegrasyon hizmetleri pazarının gelişimine öncülük ediyoruz." diye konuştu.

\

- "2020'de gelirimizin yarısı yurt dışından olacak"

Koray Gültekin Bahar, Foriba olarak aylık yaklaşık 100 milyar lira değerinde elektronik faturaya aracılık ettiklerini belirtti.

Ayda 120 milyona yakın e-arşiv ve 25 milyondan fazla e-fatura düzenledikleri bilgisini veren Bahar, ülkenin en çok elektronik belge işleyen lider e-dönüşüm firması Foriba'nın, her sektörden 8 bin 500'ü aşan referansıyla e-dönüşüm konusunda Türkiye'deki öncülüğünü sürdürdüğünü anlattı.

Bahar, elektronik olarak gönderilen faturaların yaklaşık yüzde 80'inin Foriba sistemi üzerinden geçtiğini ifade ederek, "Foriba, Türkiye'deki birçok büyük holding, birçok uluslararası şirket ve binlerce KOBİ'nin bu yazılımları kullanarak fatura kesebilmelerine, defter tutabilmelerine imkan veren yazılımlar geliştiriyor."dedi.

Gelecek yıl e-fatura kullanan tüm mükelleflerin e-irsaliye ve e-arşiv faturaya geçmesiyle birlikte e-dönüşümün hız kazanacağını belirten Bahar, e-faturadaki 10 milyon lira ciro sınırlamasının 5 milyon liraya düşeceğini söyledi.

Foriba Genel Müdürü Bahar, şöyle devam etti:

"Bir kağıt faturanın maliyeti 5 lira seviyesinde. E-dönüşümle beraber ülkemizin ve şirketlerin milyarlarca liralık tasarruf sağlayacağını düşünüyoruz. Türkiye'de elde ettiğimiz tecrübe ile uluslararası pazarda regülasyon teknolojileri ve finansal teknolojilere yön veren önemli şirketlerden biri olmayı hedefliyoruz. 2017'de yaklaşık 500 milyon adet elektronik belge oluşturduk. Foriba olarak bir yandan e-dönüşüm süreçlerindeki bilgi liderliğimizi devam ettirirken bir yandan da uluslararası pazarda sektörüne yön veren şirketlerden biri haline gelmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, 2020'de 25 milyon dolar gelir getirmeyi planlıyoruz ve bu gelirin yaklaşık yüzde 50'sinin yurt dışında yapacağımız satışlardan elde edeceğimizi öngörüyoruz."

\

- "İtalya ve Macaristan'da projelere başladık"

Koray Gültekin Bahar, Avrupa, Asya-Pasifik bölgesi ile Asya merkez ülkelerinde hizmet vermeye başlamayı hedefledikleri söyledi.

İtalya ve Macaristan'da projelere başlandığını, Polonya ve Litvanya için de müşteri analizleriyle beraber gelecek aylarda projelerin canlıya alınacağını anlatan Bahar, Foriba'yı, birleşmeler, satın almalar ve yurt dışı planlarıyla birlikte, 1 yıl içerisinde müşteri sayısı ve ciro anlamında yüzde 100 büyütmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Bahar, bu yıl içerisinde şirket bünyesine İtalya ve Türkiye'den en az birer şirketi daha dahil edecekleri ifade etti.

2014'te Revo Capital'den ilk yatırımını aldıklarını anımsatan Bahar, şunları kaydetti:

"Foriba, 2018'de dünyanın özel sektöre odaklı en büyük kalkınma kuruluşu IFC liderliğinde 5 milyon dolar yatırım aldı. 3 milyon doları IFC'den, 1,5 milyon doları Revo Capital'den, 500 bin doları ise Endeavor Catalyst'ten gelen yatırımla güçlenen Foriba, Ar-Ge merkezi ile dünya trendlerini takip etmektedir. Firmamız, Türkiye'de kurumsal yazılım ve entegrasyon hizmetleri pazarının gelişimine yön vermektedir."

PARTNERGöğsüne 30 gün boyunda diş macunu sürüp bekledi sonuç ise...Göğsüne 30 gün boyunda diş macunu sürüp bekledi sonuç ise...
Kuru üzüm üreticisi kilosuna 9 TL fiyat istiyorKuru üzüm üreticisi kilosuna 9 TL fiyat istiyor
Kapıkule'de çift sıra 6 kilometrelik gurbetçi kuyruğuKapıkule'de çift sıra 6 kilometrelik gurbetçi kuyruğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
E-Dönüşüm E-fatura Foriba Genel Müdürü Koray Gültekin Bahar

En Çok Okunan Haberler

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Trump hakkında görevden azil süreci başlarsa piyasalar gerçekten de çöker mi?

Trump hakkında görevden azil süreci başlarsa piyasalar gerçekten de çöker mi?

Türkiye'nin havacılık tarihinde yeni dönem başlıyor!

Türkiye'nin havacılık tarihinde yeni dönem başlıyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuru üzüm üreticisi kilosuna 9 TL fiyat istiyor

Kuru üzüm üreticisi kilosuna 9 TL fiyat istiyor

Kapıkule'de çift sıra 6 kilometrelik gurbetçi kuyruğu

Kapıkule'de çift sıra 6 kilometrelik gurbetçi kuyruğu

İzmir Enternasyonal'de ziyaretçileri, robot 'Dev Çekirge' karşılayacak

İzmir Enternasyonal'de ziyaretçileri, robot 'Dev Çekirge' karşılayacak

Hükümlüler hem meslek öğreniyor hem ekonomiye katkı sağlıyor

Hükümlüler hem meslek öğreniyor hem ekonomiye katkı sağlıyor

Lavanta balının kilosu 250 lira

Lavanta balının kilosu 250 lira

Ali Serim: Yapısal reformların tam zamanıdır

Ali Serim: Yapısal reformların tam zamanıdır

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.