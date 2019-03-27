e-Fatura tutarı 3,7 trilyon liraya yaklaştı

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - e-Fatura uygulamasının başladığı günden geçen yılın sonuna kadar 220 milyon 286 bin 825 e-fatura düzenlenirken, bu belgelerin tutarı 3 trilyon 651 milyar 595 milyon 777 bin 463 lirayı buldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Gelir İdaresi Başkanlığınca, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı verimlilik ve maliyet avantajlarından mükelleflere ait iş süreçlerinde de yoğun şekilde yararlanılıyor.

Özellikle çok sayıda yasal belge ve kayıtla ilgili süreçleri kağıtla yürütmek zorunda olan mükelleflerin yapacakları bürokratik işlemler ve yüklenecekleri maliyet, gelişen teknolojiye paralel yeni uygulamalarla azaltılıyor.

Bu kapsamda yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibraz edilmesine ilişkin e-fatura uygulaması oldu.

2010 yılında geliştirilen uygulamayla e-fatura düzenleyen mükellef sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 88 bin 837'ye ulaştı. 3 bin 535 mükellef söz konusu uygulamayı entegrasyon içinde kullanıyor. 2018 yılı sonu itibarıyla 76 bin 304 mükellef özel entegratörler üzerinden e-fatura uygulamasına dahil oldu. Ayrıca, 69 firma elektronik fatura saklama hizmeti verme izni aldı. e-Fatura uygulaması üzerinden 220 milyon 286 bin 825 fatura düzenlenirken, bu belgelerin tutarı 3 trilyon 651 milyar 595 milyon 777 bin 463 liraya ulaştı.