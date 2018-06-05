e-İhaleden 3 ayda 60 milyon lira gelir

AYŞENUR SAĞLAM - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından e-ihale yöntemiyle tasfiyelik eşya ve araç satışından yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 60 milyon liralık gelir elde edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ocak-mart döneminde kaçakçılıkla mücadelede yakalanan eşya ile Türkiye'ye yasal yollarla getirilen ancak gümrük mevzuatına uygun olmadığı için tasfiyelik eşya kapsamına alınan araç ve eşyaların satışı için bin 145 ihale gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde e-ihale sistemiyle satılan 638 araçtan 44 milyon 402 bin 752 lira gelir sağlandı. Makine ve elektronik cihazlar, gıda ve tarım ürünleri, tekstil ve giyim ürünleriyle diğer eşyaların satışı için yapılan 507 ihaleden elde edilen gelir ise 15 milyon 414 bin 816 lira olarak kaydedildi.

Böylece tasfiyelik eşya satışından elde edilen gelir, yılın ilk çeyreğinde 59 milyon 817 bin 568 lira olarak kayıtlara geçti.

- Üye sayısı 105 bini aştı

Bakanlığın 2014'te Ergazi ve Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğünde uygulamaya başladığı e-ihale sistemi halihazırda tüm tasfiye işletme müdürlüklerinde kullanılıyor. e-İhale uygulamasıyla kişilerin ihaleye girmesindeki mekansal kısıtlılıklar ortadan kaldırılarak, istekli sayısında ve ihalelere verilen tekliflerde önemli artış sağlandı. İhalelerin daha şeffaf ve hızlı yapılmasına ortam hazırlayan sistemle araç ve eşyaların ekonomik kıymetini yitirmeden piyasa değerinde tasfiye edilmesine imkan tanındı.