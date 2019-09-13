e-ihalenin kapsamı genişletildi

Halihazırda yalnızca açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde kullanılabilen e-ihale, diğer ihale usullerinde de kullanılabilecek.

Kamu İhale Kurumunun konuya ilişkin yönetmelik değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu değişikliklerle halihazırda yalnızca açık ihale yöntemiyle yapılanlarda kullanılabilen e-ihalenin, tüm usullerde gerçekleştirilebilmesi mümkün hale getirildi.

Böylece, hem idareler hem de istekliler için önemli ölçüde zaman ve kaynak tasarrufu sağlayan e-ihalenin kullanımı yaygınlaştırılarak kamu alımlarında verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Diğer değişikliklerle de ihalelerde aday ve isteklilerin yeterliklerini, buna ilişkin bilgi ve belgeleri bulunduran sertifikalarla belgeleyebilmesine imkan sağlandı. Bu sayede ihale süreçlerindeki iş ve işlem yükünün azaltılarak, standardizasyonun sağlanması amaçlanıyor.

Öte yandan, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından enerji arz güvenliği kapsamında gerçekleştirilecek yapım işi ve mal alımı ihalelerinde teklifler, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla yabancı para birimleri cinsinden de verilebilecek.

