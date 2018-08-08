FİNANS

e-ihaleyle 50 milyon liralık tasarrufun yolu açılacak

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 11:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan e-ihalenin yaygınlaştırılması hedefiyle, sadece belge maliyetlerinde yıllık 50 milyon liralık tasarruf elde edilecek ve kamu satın alma maliyetleri de azalacak - Öncelikle yaklaşık maliyeti mal alımlarında 8 milyon liraya, hizmet alımlarında 500 bin liraya kadar olan 20 binden fazla ihale elektronik yolla yapılacak, 2019'da ise parasal limit sınırı olmadan e-ihale yapılabilecek

DENİZ ÇİÇEK - Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan elektronik ihalenin (e-ihale) yaygınlaştırılması hedefiyle, sadece belge maliyetlerinde yıllık 50 milyon liralık tasarruf elde edilecek ve kamu satın alma maliyetlerinin azalmasına da katkı sağlanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kamu İhale Kurumunun (KİK) yürüttüğü e-ihale uygulaması sayesinde ihale süreçlerinde bürokrasi azaltılacak, iş ve işlem maliyetleri düşürülecek, zaman ve kaynak tasarrufu yapılacak.

Kamu İhale Kanunu kapsamında 2017 yılında 90 bin ihale yapılırken, bu ihalelerin büyüklüğü 210 milyar lirayla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 7'sine ulaştı. 35 bin idare, 150 bini aşkın istekli ve yılda 500 binin üzerinde teklif sayısıyla büyük bir işlem hacmine sahip bu ihaleler, kamu hizmetlerinin basitleştirilmesi ve bürokrasinin azaltılması hedefi doğrultusunda hızla elektronik ortama taşınacak.

Temmuz 2016'da yaklaşık maliyeti 250 bin liraya kadar olan mal ve hizmet alımlarında kullanımına başlanan e-ihale uygulaması, ihale süreçlerinde iş ve işlem maliyetlerini düşürürken, bu sayede KOBİ'lerin kamu alımlarına erişimini kolaylaştırarak rekabeti arttırdı.

- Kademeli geçiş

Söz konusu faydaların yaygınlaştırılması için kamu alımlarında 2019 yılına kadar e-ihaleye kademeli geçiş yapılacak. Öncelikle yaklaşık maliyeti mal alımlarında 8 milyon liraya, hizmet alımlarında 500 bin liraya kadar olan 20 binden fazla ihalenin elektronik yolla yapılmasına imkan sağlanacak. 2019 yılında ise parasal limit sınırı olmadan, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde e-ihale yapılabilecek.

Söz konusu uygulamanın parasal limit sınırı olmadan mal, hizmet ve yapım işleri ihalelerinde kullanılmasına yönelik Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) geliştirmeleri yapılacak.

Eylem sürecinde tüm paydaşların aktif katılımı ile ülke çapında eğitimler düzenlenerek, e-ihaleye ilişkin farkındalık artırılacak ve kullanımı özendirilecek. Bu çerçevede e-ihale rehberi yayımlanacak.

e-ihale kullanımının yaygınlaştırılması, tek başına belge maliyetlerinde yıllık 50 milyon lira tasarruf sağlayacak, kamu satın alma maliyetlerinin azalmasına da önemli düzeyde katkıda bulunacak.

PARTNERSaniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!Saniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!
Teknosa, ilk 6 ayda 1 milyar 700 milyon lira ciroya ulaştıTeknosa, ilk 6 ayda 1 milyar 700 milyon lira ciroya ulaştı
6 yöresel ürün daha coğrafi işaret aldı6 yöresel ürün daha coğrafi işaret aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
100 günlük icraat programı e-ihale Kamu İhale Kurumu (KİK)

En Çok Okunan Haberler

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

65 yaş aylığına 1 Eylül'de zam geliyor

65 yaş aylığına 1 Eylül'de zam geliyor

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (8 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (8 Ağustos 2018)

150 bin emekli için önemli düzenleme! 400 lira zam geliyor

150 bin emekli için önemli düzenleme! 400 lira zam geliyor

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Döviz kuru belirsizliklerine karşı yapay zeka bütçeleme yöntemleri

Döviz kuru belirsizliklerine karşı yapay zeka bütçeleme yöntemleri

Bol kazançlı “Alışveriş Maratonu” başlıyor

Bol kazançlı “Alışveriş Maratonu” başlıyor

Van'da baraj gölünde Avrupa standartlarında alabalık üretimi

Van'da baraj gölünde Avrupa standartlarında alabalık üretimi

İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 33.6, kadınlarda yüzde 25 oldu

İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 33.6, kadınlarda yüzde 25 oldu

Kredi ve kart borcundan ilk altı ayda 711 bin kişi yasal takibe alındı

Kredi ve kart borcundan ilk altı ayda 711 bin kişi yasal takibe alındı

BMD/Öncel: Perakendeciler kur sebebiyle kira kontratlarını feshetmek istiyorlar

BMD/Öncel: Perakendeciler kur sebebiyle kira kontratlarını feshetmek istiyorlar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.