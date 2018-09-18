"e-ihracatta 22 avro fırsatı kaçmaz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, girişimcileri, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 22 avroya kadar siparişte gümrük ödemeden e-ihracat yapmaları için proje geliştirmeye davet etti.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin birçok ülkesinde posta taşımacılığı yoluyla uygulanan 22 avroluk gümrüksüz sipariş limitine dikkati çekti.

Herkesi bu kategoride daha çok ürün geliştirme ve perakende e-ticaret yoluyla ihracat yapmaya çağıran Avdagiç, Türkiye'den birçok Avrupa ülkesine yapılan e-ihracat işlemlerinde 22 avronun altındaki siparişlerde gümrük vergisi ve yurt dışı KDV vergileri alınmadığını vurguladı.

Avdagiç, küresel perakende e-ticaret hacminin 2,4 trilyon dolar olduğunu belirterek, "Dünya perakende e-ticaret pazarı 2021'de 4,5 trilyon dolar olacak. Bundan hak ettiğimiz payı almalıyız. Avrupa'da perakende internet alışverişinin yüzde 71'i sınır ötesinde yapılıyor. 28 AB ülkesinde hanehalkının yüzde 85'inde hızlı internet var. 16 ila 74 yaş arasındaki nüfus içinde internetten özel kullanımları için ürün ve hizmet satın alanların oranı yüzde 57. Bu rakamlar fırsatın büyüklüğünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.