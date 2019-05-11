e-Teminat Mektubu uygulaması

Elektronik belge olarak oluşturulan teminat mektuplarına ilişkin izlenecek süreçler belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "e-Teminat Mektuplarının muhasebe birimlerine iletilmesine" ilişkin Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, bankalarca ilgili mevzuata göre kapsam dahilindeki kamu idarelerine verilmek üzere elektronik belge olarak oluşturulan teminat mektuplarının doğrulanması, iletilmesi, muhafaza edilmesi, tazmin edilmesi, iadesi ile vade uzatımı işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile teknik kuralları düzenliyor.

Buna göre, e-Teminat Mektubu, kağıt ortamında düzenlenen teminat mektubu ile aynı hukuki niteliği taşıyacak.

e-Teminat Mektubu, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak bankalarca kendi sistemlerinde oluşturulacak. Banka, düzenlemiş olduğu e-Teminat Mektubu'nu doğrudan kendi sistemi üzerinden veya e-Teminat Mektubu Platformu aracılığıyla e-Teminat Uygulaması'na iletecek.