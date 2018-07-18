FİNANS

"E-Ticaret Zirvesi" Trabzon'da gerçekleştirilecek

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 11:26 | Son Güncelleme

Hepsiburada'nın, şirketlerin e-ticarete geçişlerini desteklemek üzere düzenlediği toplantıların yedincisi 24 Temmuz'da Trabzon'da düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada tarafından şirketlerin e-ticarete geçişlerini desteklemek üzere düzenlediği "Hepsiburada E-Ticaret Zrivesi"nin yedincisi 24 Temmuz'da Trabzon'da gerçekleştirilecek.

Hepsiburada'nın açıklamasına göre, şirket, farklı şehirlerde düzenlediği e-ticaret zirveleriyle bir yandan e-ticaret hakkında küçük ve orta büyüklükteki işletmelere, girişimcilere ve esnaflara bilgi aktarımında bulunuyor diğer yandan da işini e-ticarete taşımak isteyen firmaları yeni imkanlarla tanıştırıyor.

Hepsiburada'nın bu amaçla düzenlediği e-ticaret zirvelerinin yedincisi 24 Temmuz'da Trabzon Novotel Hotel'de gerçekleşecek. Etkinlikte, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Melek Bar Elmas, Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan ile Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler, görüş ve öngörülerini katılımcılarla paylaşacak. Etkinliğe ayrıca, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası, Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği de katılım gösterecek.

Türkiye'de ve dünyada e-ticaretin durumu ve geleceğine ilişkin tartışmaların yapılacağı zirvenin katılımcıları, e-ticarete nasıl başlayabilecekleri, nasıl daha fazla müşteriye ulaşabilecekleri, sosyal medyayı nasıl kullanabilecekleri ya da nasıl etkili reklam verebilecekleri hakkında değerli bilgiler edinme fırsatı yakalayacak. Ayrıca karlılığı artırma, maliyeti düşürme ve toplu satış gibi konulardaki sorularına, sektörün deneyimli isimlerinden cevap alabilecek.

E-ticaret alanındaki fırsatları ve gelişmeleri yakalamak ya da işini geliştirmek isteyen herkesin ücretsiz katılabileceği etkinlik için http://www.hepsiburadaeticaretzirvesi.com/ adresinden veya etkinlik günü karşılama masasından kayıt gerçekleştirilebilecek.

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