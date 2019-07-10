e-Ticarette 300 milyar liralık 2023 hedefi

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Türkiye'nin geçen yıl 138,9 milyar lira olan e-ticaret hacminin 2023'e kadar 300 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor.

TBMM Başkanlığı'na sunulan On Birinci Kalkınma Planı'na (2019-2023) göre, kalite odaklı yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla Türkiye'nin, ticaretin kolay ve güvenli yapıldığı, tüketici haklarının gözetildiği ve korunduğu önemli ticaret merkezlerinden biri olması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, tarım ve imalat sanayi sektörlerindeki gelişmelerle tüketicilerin faydası gözetilerek toptan ve perakende ticarette piyasa işleyişinde karşılaşılabilecek aksaklıklar giderilecek.

Perakende Bilgi Sistemi'nin (PERBİS) yazılım işlemleri tamamlanarak PERBİS Yönetmeliği hazırlanarak uygulamaya konulacak.

Toptancı hallerinin ve benzeri yapıların modernizasyonunu sağlamak üzere mevzuat çalışmaları tamamlanacak.

- "Güven Damgası" yaygınlaştırılacak

e-Ticarette güvenin sağlanması konusundaki çalışmalar tamamlanacak, özellikle coğrafi ve kültürel yakınlık nedeniyle Türkiye'nin rekabet avantajı olan bölgelerde ikili ve çok taraflı anlaşmalar yoluyla e-ticaret pazar payı artırılacak.