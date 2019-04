Easy Software: Türkiye iş yazılım sektörü 2022’de 2 milyar lirayı aşar

İstanbul, 26 Nisan (DHA) - Almanya merkezli yazılım şirketi Easy Software'in CEO’su Dieter Weisshaar, halen 600 milyon lira olan Türkiye iş yazılım sektörü büyüklüğünün 2022’de 2 milyar lirayı aşmasını beklediklerini söyledi.

Teknoloji Çözüm Merkezi ve Yazılım Geliştirme Merkezi’ni 30 yazılım mühendisi ile İstanbul’da faaliyete geçirdiklerini bildiren Dieter Weisshaar, "Türkiye’nin büyüyen yazılım pazarından ve MENA Bölgesi’nden daha çok pay almak istiyoruz" dedi.

Dieter Weisshaar, dünyanın hızla dijitalleştiğini ve bu sürecin dışında kalan şirketlerin büyümeleri bir yana varlıklarını sürdürmelerinin bile imkânsız olduğunun altını çizdi.

Easy Software olarak geliştirdikleri çözümlerle her ölçekteki şirketlerin dijitalleşmesine katkı sunduklarını anlatan Weisshaar, şöyle devam etti:

"Türkiye’deki pazar payımızı da her geçen yıl artırmak istiyoruz. Bizim asıl faaliyet alanımız olan iş yazılım sektörünün Türkiye iç pazar büyüklüğü 600 milyon TL. Pazarın 2022’de 2 milyar TL’yi aşması bekleniyor. 82 milyon nüfuslu Türkiye, yazılım için büyük fırsatları barındırıyor.”

2019 stratejik planı kapsamında Easy Software Türkiye bünyesinde oluşturulan Teknoloji Çözüm Merkezi ve Yazılım Geliştirme Merkezi’ni faaliyete geçirdiklerini belirten Weisshaar, "Nisan 2019’da 30 kişilik bir ekiple dijital doküman yönetimi, elektronik arşiv ve kurumsal içerik oluşturma hizmetlerini küresel düzeyde vermeye başladık" dedi.

Easy Software Türkiye Genel Müdürü Süreyya Ecevit ise konuşmasında, Türkiye’nin son 20 yıldaki ekonomik kalkınmasında doğrudan yabancı yatırımların ve şirketlerin dijitalleşme yoluyla küresel düzeyde rekabet avantajı kazanmasının önemine dikkat çekti.

Dijitalleşmenin ve teknoloji odaklı şirket yönetiminin her geçen gün daha da önem kazandığını vurgulayan Ecevit, Pegasus, THY, STFA ve Bank of China’nın da aralarında bulunduğu Türkiye’nin önde gelen şirketleriyle 100’den fazla proje geliştirdiklerini söyledi. (Fotoğraflı)