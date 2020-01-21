EBAN Yıllık Konferansında, Emre Kurttepeli Melek Yatırımcılığı Anlattı

İki günlük küçük bir zirve niteliğinde olan EBAN Kış Üniversitesi kapsamında yaklaşık 200 yabancı yatırımcı Türkiye’ye geldi. Zirvede Dünya ve Türkiye’deki Melek Yatırımcılık konuşuldu.

Emre Kurttepeli konuşmasında Melek Yatırımcılığını anlattı. Ekonomi dünyası için çok önemli bir sistem olan Melek Yatırımcılık Sistemi, Hazine Müsteşarlığı koordinasyonunda yürütülen bir çalışmayla melek yatırımcılara Avrupa’nın en yüksek vergi teşvikini getirdi.

Son zamanlarda hızla yükselen Türk ekonomisi, özellikle yeni çıkan melek yatırımcılık destek yasası ile yabancı melek yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. EBAN–Avrupa Melek Yatırım Ağı, Avrupa kıtasındaki 25 bin melek yatırımcıyı temsil ediyor.

EBAN Yıllık Konferansında, Kurttepeli Melek Yatırımcılığı Anlattı



