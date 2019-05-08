LONDRA (AA) - GÖKHAN KURTARAN - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, öncü göstergelerin, Türkiye ekonomisinde sıkıntılı dönemin bu yılın ilk çeyreğinde en dip seviyeyi görmüş olabileceğine ve gelecek aylarda artışın yaşanabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Kelly, EBRD'nin, güçlü şekilde Türkiye'ye odaklanmaya devam ettiğini belirterek, "Bankanın şu anda yatırım yaptığı 38 ekonomideki portföyü içerisinde en büyük pay Türkiye'nin." dedi.

Roger Kelly, Türkiye ekonomisine ve EBRD'nin Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Öncü göstergelerin, Türkiye ekonomisinde sıkıntılı dönemin bu yılın ilk çeyreğinde en dip seviyeyi görmüş olabileceğine ve gelecek aylarda artışın yaşanabileceğine işaret ettiğini belirten Kelly, "Bu, bir ölçüde kamu bankalarının öncülüğünde yaşanan güçlü kredi büyümesinden kaynaklanabilir. Toplamda ekonomik iyileşmenin kademeli olması olası..." ifadelerini kullandı.

EBRD'nin Türkiye'ye yatırımları konusundaki kararlılığının devam ettiğini vurgulayan Kelly, "EBRD, güçlü şekilde Türkiye'ye odaklanmaya devam ediyor. Bankanın şu anda yatırım yaptığı 38 ekonomideki portföyü içerisinde en büyük pay Türkiye'nin. Türkiye'nin dikkate değer şekilde genç ve dinamik bir nüfusa sahip olması, Asya ve Avrupa arasındaki jeostratejik konumu, ülkenin uzun vadeli yatırımcılar açısından güçlü bir potansiyeli olduğu anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.