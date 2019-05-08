FİNANS

"EBRD, güçlü şekilde Türkiye'ye odaklanmaya devam ediyor"

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 13:04 | Son Güncelleme

EBRD Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly: - "Öncü göstergeler, ekonomide sıkıntılı dönemin bu yılın ilk çeyreğinde en dip seviyeyi görmüş olabileceğine ve ekonomide gelecek aylarda artışın yaşanabileceğine işaret ediyor" - "EBRD, güçlü şekilde Türkiye'ye odaklanmaya devam ediyor. Bankanın şu anda yatırım yaptığı 38 ekonomideki portföyü içerisinde en büyük pay Türkiye'nin" - "Türkiye'nin dikkate değer şekilde genç ve dinamik bir nüfusa sahip olması, Asya ve Avrupa arasındaki jeostratejik konumu, ülkenin uzun vadeli yatırımcılar açısından güçlü bir potansiyeli olduğu anlamına geliyor"

LONDRA (AA) - GÖKHAN KURTARAN - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, öncü göstergelerin, Türkiye ekonomisinde sıkıntılı dönemin bu yılın ilk çeyreğinde en dip seviyeyi görmüş olabileceğine ve gelecek aylarda artışın yaşanabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Kelly, EBRD'nin, güçlü şekilde Türkiye'ye odaklanmaya devam ettiğini belirterek, "Bankanın şu anda yatırım yaptığı 38 ekonomideki portföyü içerisinde en büyük pay Türkiye'nin." dedi.

Roger Kelly, Türkiye ekonomisine ve EBRD'nin Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Öncü göstergelerin, Türkiye ekonomisinde sıkıntılı dönemin bu yılın ilk çeyreğinde en dip seviyeyi görmüş olabileceğine ve gelecek aylarda artışın yaşanabileceğine işaret ettiğini belirten Kelly, "Bu, bir ölçüde kamu bankalarının öncülüğünde yaşanan güçlü kredi büyümesinden kaynaklanabilir. Toplamda ekonomik iyileşmenin kademeli olması olası..." ifadelerini kullandı.

EBRD'nin Türkiye'ye yatırımları konusundaki kararlılığının devam ettiğini vurgulayan Kelly, "EBRD, güçlü şekilde Türkiye'ye odaklanmaya devam ediyor. Bankanın şu anda yatırım yaptığı 38 ekonomideki portföyü içerisinde en büyük pay Türkiye'nin. Türkiye'nin dikkate değer şekilde genç ve dinamik bir nüfusa sahip olması, Asya ve Avrupa arasındaki jeostratejik konumu, ülkenin uzun vadeli yatırımcılar açısından güçlü bir potansiyeli olduğu anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ekonominin 2020 yılında yüzde 2,5 büyümesini bekliyoruz"

EBRD'nin Türkiye projeksiyonlarına da değinen Kelly, "Pozitif yada negatifi şokların olmaması durumunda ekonominin 2019 yılında yüzde 1 daralmasını, 2020 yılında ise yüzde 2,5 büyümesini bekliyoruz." dedi.

Yatırımcıların bazı yerel politik ve jeopolitik risklerin çözümlendiğini görmek istediğini ifade eden Kelly, "Yatırımcıların bankacılık sektöründeki varlık kalitesinin şeffaflığı ve rezervlerin seviyesi gibi belli konularda devam eden endişeleri var. Bu endişeler liranın oynaklığını artırıyor ve (ileride) ekonomide aşağı yönlü riskler oluşturabilir." şeklinde konuştu.

Kelly, bu konularda endişeleri giderici adımların atılması halinde yatırımcı güveninin yeniden artabileceğini, ekonominin daha hızlı bir şekilde iyileşebileceğini söyledi.

- "Önemli olan ekonominin sürdürülebilir oranlarda büyümesi"

Roger Kelly, Türkiye'de halihazırda enflasyonun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) hedeflediği seviyenin üzerinde seyrettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu, özel sektörün döviz cinsinden borçlanmaya bağlanmasına, ekonominin dışsal hassasiyetinin artmasına ve dolarizasyonun devamına neden oluyor. Buna sürdürülebilir sıkı para politikası ile cevap verilmesi gerekiyor. Bu, tabii büyüme oranlarına ket vuracaktır. Fakat burada Türkiye için önemli olan ekonominin sürdürülebilir oranlarda büyümesi."

Türkiye'ye yönelik sermaye hareketlerine de değinen Kelly, "Ekonomi, ağırlıklı olarak dış sermayeye bağımlı. Fakat Türkiye, küresel likiditenin görece bol olmasından dolayı şanslı. Küresel sermaye koşulları iyi seyrederken, Türkiye sermaye açısından çekici bir destinasyon durumunda. Bunun için ön koşul, istikrarlı ve öngörülebilir bir politika ortamının olması... Otoritelerin, bunun başarılmasını sağlamak için çalışması önemli." diye konuştu.

Kelly, TL'deki değer kaybının turizm sektörünün canlanmasına yardımcı olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde bu alandaki dış talep Türkiye'nin ekonomik aktivitesinde artan şekilde rol oynayacak." dedi.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Fibabanka fintek yatırımlarına ComPay ödeme çözümlerini eklediFibabanka fintek yatırımlarına ComPay ödeme çözümlerini ekledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
büyüme EBRD ingiltere Londra Roger Kelly türkiye

En Çok Okunan Haberler

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Dolarda '23 Haziran' etkisi

Dolarda '23 Haziran' etkisi

Rusya'dan dolar hamlesi

Rusya'dan dolar hamlesi

Binlerce kişi bu düzenlemeyi bekliyor

Binlerce kişi bu düzenlemeyi bekliyor

Dizel soruşturmasında otomobil devine yeni ceza

Dizel soruşturmasında otomobil devine yeni ceza

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Fibabanka fintek yatırımlarına ComPay ödeme çözümlerini ekledi

Fibabanka fintek yatırımlarına ComPay ödeme çözümlerini ekledi

Türk Telekom gelirleri ilk çeyrekte yüzde 15.3 yükseldi

Türk Telekom gelirleri ilk çeyrekte yüzde 15.3 yükseldi

Türkiye'deki turizm yatak sayısının yarıya yakını Antalya'da

Türkiye'deki turizm yatak sayısının yarıya yakını Antalya'da

İngiltere'de kripto paralar için hukuki çözüm hazırlığı

İngiltere'de kripto paralar için hukuki çözüm hazırlığı

Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.