EBRD, Türk ekonomisinde kademeli iyileşme bekliyor

LONDRA (AA) – Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemde kademeli olarak iyileşmesinin beklendiğini bildirdi. Saraybosna’da gerçekleştirilen Yıllık Toplantı ve İş Forumu kapsamında yayımlanan Ekonomik Görünüm raporunda, “EBRD, geçen yılın sonunda başlayan ve 2019 yılında ekonomik daralmaya neden olabilecek resesyonun ardından, 2020 yılında Türkiye ekonomisinde kademeli olarak iyileşme yaşanmasını bekliyor.” ifadesi kullanıldı. EBRD raporunda, “Türkiye ekonomisinin 2018 yılında yüzde 2,6 seviyesindeki büyümesinin ardından, 2019’da yüzde 1 daralma kaydetmesini bekliyoruz. 2020 yılında ise ekonominin kademeli şekilde iyileşerek yaklaşık yüzde 2,5 seviyesinde bir büyüme kaydetmesini öngörüyoruz.” değerlendirmesinde bulunuldu. Türkiye’de temel göstergelerin, ekonomik yavaşlamada bu yılın ilk çeyreğinde dip seviyenin görülmüş olabileceğine işaret ettiği vurgulanan raporda, bunun kısmen mart ayındaki yerel seçimler öncesinde uygulanan "geçici karşı döngüsel tedbirlerin" sonucu olabileceği belirtildi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Sadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama... Başkent'in yeşil alan bakım onarım ihalesine rekor başvuru KRİPTOPARA

Raporda, “2018 yılındaki yüksek oynaklığın ardından, Türk lirasındaki dengelenmeye rağmen para birimi, yatırım algısındaki değişimlere karşı yüksek hassasiyetini koruyor.” ifadesine yer verildi. EBRD raporunda, ayrıca geçen sene para birimindeki değer kaybının etkisinin azalmasıyla önümüzdeki dönemde Türkiye’de enflasyonun kademeli olarak azalmasının beklendiği de vurgulandı. - EBRD’nin projeksiyonları Bankanın faaliyet gösterdiği ülkelerde bu yıl genel olarak ekonomik büyümenin düşük olduğu kaydedilen EBRD Ekonomik Görünüm raporunda, bu ülkelerde büyümenin 2020 yılında artmasının beklendiği kaydedildi. Raporda, bankanın faaliyet gösterdiği ülkelere yönelik ekonomik büyüme tahminini, bu yıl için 0,3 yüzde puan azaltarak yüzde 2,3 seviyesine çektiği, 2020 yılında ise yüzde 2,6 seviyesine yükselmesinin öngörüldüğü ifade edildi. Bankanın faaliyet gösterdiği ülkelerinin küresel entegrasyonun yüksek olması nedeniyle dış şoklara daha çok maruz kaldığı ifade edilen raporda, buna rağmen otoritelerin aldıkları önlemler sayesinde ekonomik direncin artırıldığı belirtildi.