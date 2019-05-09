FİNANS

EBRD ve ICBC’den lojistik sektörüne 30 milyon dolarlık kredi

FİNANS HABERLERİ  | 09.05.2019 15:22 | Son Güncelleme

İki banka, Arkas Holding ve Alman lojistik firması Duisport ortaklığıyla Kocaeli’de kurulması planlanan uluslararası lojistik merkezi için 30 milyon dolarlık kredi verecek

LONDRA (AA) - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Kocaeli’de kurulması planlanan lojistik merkezine 30 milyon dolarlık finansman sağlanacağını duyurdu.

EBRD’den yapılan yazılı açıklamada, Arkas Holding ve Alman lojistik firması Duisport ortaklığı ile Kocaeli’de kurulması planlanan uluslararası lojistik merkezi için EBRD ve Industrial Commercial Bank of China (ICBC) Türkiye’nin toplam 30 milyon dolar seviyesinde kredi desteği vereceği bildirildi.

Açıklamada, lojistik merkezi projesinin toplam maliyetinin 86 milyon dolar olmasının planlandığı kaydedildi.

Yeni lojistik merkezinin tamamlanmasıyla Asya ve Avrupa arasında demir yolu yük taşımacılığına büyük katkı sunulacağı belirtilen açıklamada, lojistik merkezinin terminal bölümünün 26,5 hektarlık bir alana yayılacağı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EBRD Sürdürülebilir Yatırım Başkanı Nandita Parshad, “Arkas raylı limanı, (raylı sevkiyat merkezi) inovatif, etkin ve çevre dostu birçok modelin birleşiminden oluşuyor. Bu, özel sektörün daha iyi bir ticaret yapılması ve entegrasyonun sağlanması alanında özel sektörünün neler başarabileceğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
EBRD ICBC ingiltere lojistik Londra

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