EBRD yıllık yatırımda 10 milyar avroyu aşmayı hedefliyor

LONDRA (AA) - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, bankanın faaliyette olduğu tüm ülkelerdeki toplam yatırımlarının bu yıl ilk kez 10 milyar avroyu aşmasının hedeflendiğini söyledi.

Bankanın Saraybosna’da düzenlenen yıllık toplantısında konuşan Chakrabarti, kurumun son üç yıldır yıllık 10 milyar avroya yaklaşan seviyelerde yatırım yaptığını belirterek, “EBRD’nin, 2019 yılında tarihimizde ilk kez 10 milyar avroluk yatırım bariyerini aşmasını istiyorum.” ifadesini kullandı.

EBRD’nin Balkanların batısında pozitif bir değişim yaratabilmeye büyük önem verdiğini söyleyen Chakrabarti, bunu için bölgedeki ülkelerin ekonomik entegrasyonunun gerekli olduğunu vurguladı.

Chakrabarti, “Entegrasyonun, malların ve hizmetlerin ticaretinin artırılmasında çok kuvvetli bir enstrüman olduğunu görüyoruz. Belki de en önemli olanı. Entegrasyon yeni fikirleri ve inovasyon alışverişini destekliyor.” değerlendirmesinde bulundu. Chakrabarti özellikle Balkanların batısında fiziksel entegrasyonun artırılması için kara yollarının, tren yollarının, limanların, havaalanlarının ve telekomünikasyon hizmetlerinin geliştirilmesi ve birbirine bağlanması gerektiğini belirtti.