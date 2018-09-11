FİNANS

EBRD'den Akfen Yenilenebilir Enerji'ye 102 milyon dolarlık kredi

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 13:23 | Son Güncelleme

Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ, yerli ve yenilenebilir kaynaklı 13 enerji santrali için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 102 milyon dolarlık kredi sağladı - Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu: - "Önümüzdeki dönemde özellikle rüzgar enerjisi alanında yeni yatırımlarımız ve muhtemel satın almalarımız devam edecek"

Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından, yerli ve yenilenebilir kaynaklı 13 enerji santrali için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 102 milyon dolarlık kredi sağlandığı bildirildi.

Akfen Holding'den yapılan açıklamada, 2020 yılına kadar sadece yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşacak bin megavatlık üretim kapasitesine ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji’ye, EBRD'nin finansal destek sağladığı belirtildi.

Söz konusu 102 milyon dolarlık kredinin toplam kurulu gücü 327 megavat olacak 9 güneş ve 4 rüzgar enerjisi santralinin hayata geçirilmesinde kullanılacağı kaydedilen açıklamada, kaynağın 52 milyon dolarlık bölümüyle Konya, Amasya, Tokat, Van ve Malatya’da toplam 85 megavatlık 9 güneş enerjisi santrali kurulacağı ifade edildi.

EBRD'den sağlanan 50 milyon dolarlık krediyle ise toplam kurulu gücü 242 megavat olacak 4 rüzgar enerjisi santrali projesi gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, bunların Çanakkale’deki Üçpınar (99 megavat), Kocalar (26 megavat), Hasanoba (51 megavat) ile Denizli’de (66 megavat) olacağı bilgisi aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, EBRD kredisinin şirketin yatırımlarının hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

2020 yılı sonuna kadar hayata geçirecekleri projelerle, tamamı temiz enerji kaynaklarına dayalı bin megavatlık kurulu güce ulaşma hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerine işaret eden Karabeyoğlu, "Önümüzdeki dönemde özellikle rüzgar enerjisi alanında yeni yatırımlarımız ve muhtemel satın almalarımız devam edecek.” ifadesini kullandı.

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner ise bölgenin yenilenebilir enerji sektöründe çekici yatırım fırsatları sunmaya devam ettiğini belirterek, "Sağladığımız finansman Akfen Holding’in ülkenin en büyük yenilenebilir enerji oyuncularından biri olma hedefini desteklemektir. Aynı zamanda bu yatırım, Türkiye’nin yerli kaynağa dayalı enerji üretimine geçiş sürecinde sektöre de ivme kazandırmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERBizi çekmeyinBizi çekmeyin
Sur Yapı Antalya’da, 450 bin metrekarenin imalatı tamamlandıSur Yapı Antalya’da, 450 bin metrekarenin imalatı tamamlandı
Süper zenginlerinin net varlıkları 31.5 trilyon dolara yükseldiSüper zenginlerinin net varlıkları 31.5 trilyon dolara yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akfen Yenilenebilir Enerji Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) GES kredi RES yenilenebilir enerji

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

Ankara'da suya yüzde 17 indirim yapıldı

Ankara'da suya yüzde 17 indirim yapıldı

LPG'ye gece yarısı zammı!

LPG'ye gece yarısı zammı!

Yargıtay'dan emsal karar: Çalınan kredi kartından çekilen paradan banka sorumlu

Yargıtay'dan emsal karar: Çalınan kredi kartından çekilen paradan banka sorumlu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Hava sıcaklıkları düşüyor

Hava sıcaklıkları düşüyor

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğan Enerji Genel Müdürü Kuyan: Elektrikte önemli oranda bir zam ihtiyacı var

Doğan Enerji Genel Müdürü Kuyan: Elektrikte önemli oranda bir zam ihtiyacı var

Sur Yapı Antalya’da, 450 bin metrekarenin imalatı tamamlandı

Sur Yapı Antalya’da, 450 bin metrekarenin imalatı tamamlandı

Süper zenginlerinin net varlıkları 31.5 trilyon dolara yükseldi

Süper zenginlerinin net varlıkları 31.5 trilyon dolara yükseldi

TÜRKONFED/Turan: Yeni bir ekonomik modele geçmeliyiz

TÜRKONFED/Turan: Yeni bir ekonomik modele geçmeliyiz

Düzce Ziraat Odası Başkanı: Tekel olmuş yapılara devletimiz 'Dur' demeli

Düzce Ziraat Odası Başkanı: Tekel olmuş yapılara devletimiz 'Dur' demeli

Altın fiyatındaki yükseliş Tokat bileziğini etkiledi

Altın fiyatındaki yükseliş Tokat bileziğini etkiledi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.