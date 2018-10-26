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EBRD'den Migros tahvillerine "9 milyon Türk lirası" yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 13:49 | Son Güncelleme

EBRD açıklamasında Türkiye’nin yerel para birimi ve iç sermaye piyasasının derinleşmesini desteklemek adına ülkenin en büyük ikinci perakendecisi konumunda olan Migros’un tahvillerine 9 milyon Türk lirası yatırım yapıldığı kaydedildi

LONDRA (AA) – Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Migros tahvillere 9 milyon lira seviyesinde yatırım yaptığını bildirdi.

EBRD açıklamasında Türkiye’nin yerel para birimi ve iç sermaye piyasasının derinleşmesini desteklemek adına ülkenin en büyük ikinci perakendecisi konumunda olan Migros’un tahvillerine 9 milyon Türk lirası yatırım yapıldığı kaydedildi.

Yatırımın şirketin kısa vadeli kredilerinin yeniden finansmanı için kullanılacağı vurgulandı.

Açıklamada EBRD Başkanı Suma Chakrabarti’nin geçen hafta Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretinde Türkiye’nin yerel sermaye piyasasını derinleştirilmesinin Türk şirketlerine uzun vadeli Türk lirası cinsinden finansman sağlayacağını, bunun da şirketlerin makro ekonomik oynaklıklara karşı direnç kazandıracağını söylediği hatırlatıldı.

Açıklamada Migros’un (Migros, M-Jet, 5M, Kipa and Macrocenter) Türkiye’nin 81 şehrinde 2 bin 48 mağazadan oluşan bir ağ ile müşterilerine hizmet verdiği belirtildi. Açıklamada, EBRD’nin 2009 yılından bu yana Türkiye’de farklı sektörlerde yaklaşık 11 milyar avro yatırım yaptığı da kaydedildi

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Anahtar Kelimeler:
EBRD Migros tahvil Türk Lirası yatırım

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