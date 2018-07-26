FİNANS

EBRD'den QNB Finansleasing'e enerji verimliliği için 25 milyon avro kredi

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 15:54 | Son Güncelleme

Kredi, enerji verimliliği yatırımları için finansal kiralama finansmanlarında kullanılacak

İSTANBUL (AA) - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'deki KOBİ'lerin finansmana olan erişimini genişletmek amacıyla QNB Finansbank'ın iştiraklerinden QNB Finansleasing'e 25 milyon avro değerinde kredi sağladı.

EBRD ve QNB Finasnleasing'den yapılan açıklamaya göre, kredi, enerji verimliliği yatırımları için finansal kiralama finansmanlarında kullanılacak.

EBRD Birinci Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink ile QNB Finansleasing Genel Müdürü Metin Karabiber arasındaki imza töreni ile devreye giren 25 milyon avroluk EBRD kredisi, sürdürülebilir enerji yatırımları için ticari bankalara ve finansal kiralama şirketleri ile kamu sektörüne 400 milyon avro değerinde finansman sağlanmasını öngören Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı'nın 3. fazı kapsamında verildi.

Kredi programı, Türkiye'de kaynak verimliliğinin ve yenilenebilir enerjinin genişletilmesini sağlayarak yeşil bir ekonomi kurmaya katkı sağlamak üzere uygulanıyor. Kredi kapsamında, yatırım örnekleri arasında enerji verimliliği, su verimliliği, atık azaltma ve küçük ölçekli yenilenebilir enerji yatırımları yer alıyor.

Kredi ayrıca, ülkedeki finans sektörünü güçlendirerek finansal kiralamanın daha geniş bir alana yayılmasına katkıda bulunacak. Türkiye'de önemli bir yatırımcı olan EBRD, neredeyse tamamı özel sektörde olmak üzere Türkiye ekonomisindeki çeşitli sektörlere 2009 yılından bu yana 10 milyar avro yatırımda bulundu.

EBRD, sadece 2017'de ülkedeki 51 projeye 1,6 milyar avro yatırdı. Finansmanın üçte birine yakını TL olarak sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Birinci Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink, şunları kaydetti:

"QNB Finansleasing'e sağladığımız finansman, Türk şirketlerini, kaynak verimliliği sunan ekipman kurulumu, maliyet tasarrufu açısından kayda değer kârlar elde etme, enerji ve kapasite maliyetlerinin engellenmesi ve emisyon düzeylerinin düşürülmesi gibi konularda teşvik edecek. Yerel işletmelerin finansal ihtiyaçlarına yönelik özellikle verimli bir araç olan finansal kiralama, kesin alıma karşı cazip bir alternatif sunan yüksek teknolojili ekipmanlar gibi sermaye yatırımları için finansman sağlamanın mükemmel bir yoludur."

QNB Finansleasing Genel Müdürü Metin Karabiber de EBRD ile ilk kez çalıştıklarını belirterek, "Bu önemli ortaklık, KOBİ müşterilerimizin yenilenebilir enerji yatırımlarını finanse etmemizi sağlayacak. Türkiye'deki kaynak verimliliğini genişletmeye yardımcı olan finansman, aynı zamanda müşterilerin uzun vadeli fonlardan yararlanmasına ve maliyetlerini düşürmesine olanak tanıyacak." ifadelerini kullandı.

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası QNB Finansleasing

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