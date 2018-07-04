FİNANS

EBRD'den TAP'a 500 milyon avro finansman

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 15:16 | Son Güncelleme

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası İcra Kurulunca, Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı projesi için 500 milyon avroluk finansman paketini onaylandı

İSTANBUL (AA) - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) İcra Kurulunca, Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı (TAP) projesi için 500 milyon avroluk finansman paketinin onaylandığı duyuruldu.

Konuya ilişkin bankadan yapılan açıklamada, TAP projesinin Avrupa Birliği ve Enerji Topluluğu için öncelik oluşturduğu kaydedildi.

Türkiye-Yunanistan sınırından başlayıp İtalya'da sona erecek 878 kilometrelik TAP'ın, toplamda 3 bin 500 kilometre uzunluğunda ve 40 milyar dolar yatırım maliyeti bulunan Güney Gaz Koridoru'nun son ayağı olduğu hatırlatılan açıklamada, projeyle Hazar gazının Avrupa'ya taşınacağı aktarıldı.

Açıklamada, toplam kapasitesi 10 milyar metreküp olacak TAP'ın Avrupa'da 7 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılayacağı ve enerji çeşitliliğine büyük katkı sağlayacağı vurgulandı.

TAP'ın toplam 4,5 milyar avroluk yatırımla hayata geçeceği ifade edilen açıklamada, EBRD İcra Kurulunca proje için 500 milyon avroluk finansmanın onaylandığı bildirildi.

Avrupa Yatırım Bankasının da daha önce TAP için 1,5 milyar avroluk finansmanı onaylandığı hatırlatılan açıklamada, Fransa, Almanya ve İtalya'dan ihracat kredisi kuruluşlarının da proje için finansman sağlamayı düşündüğü belirtildi.

TAP'ın, 30 Haziran'da ticari gaz akışı başlayan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesine bağlanarak Hazar gazını Avrupa piyasalarına 2020'de ulaştırması planlanıyor.

EBRD, TANAP projesi için de ekim ayında 500 milyon avroluk finansmanı onayladığını açıklamıştı.

PARTNEROnlar da modaya uydu!Onlar da modaya uydu!
SunExpress'in 4 Avrupa kentine direkt uçuşu başladıSunExpress'in 4 Avrupa kentine direkt uçuşu başladı
IGC: Küresel mısır üretimi geçen sezondan 9 milyon ton fazla olacakIGC: Küresel mısır üretimi geçen sezondan 9 milyon ton fazla olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğalgaz boru hattı EBRD TAP

En Çok Okunan Haberler

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte son durum...

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte son durum...

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği'nde değişiklik

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği'nde değişiklik

100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
SunExpress'in 4 Avrupa kentine direkt uçuşu başladı

SunExpress'in 4 Avrupa kentine direkt uçuşu başladı

IGC: Küresel mısır üretimi geçen sezondan 9 milyon ton fazla olacak

IGC: Küresel mısır üretimi geçen sezondan 9 milyon ton fazla olacak

'Motorcu dostu trafik' projesi Ankara'da

'Motorcu dostu trafik' projesi Ankara'da

Kayseri'de 'Teknoloji Buluşmaları; 'E-ticaret tehdit değil fırsat'

Kayseri'de 'Teknoloji Buluşmaları; 'E-ticaret tehdit değil fırsat'

TSKB’ye 220 milyon dolar sendikasyon kredisi

TSKB’ye 220 milyon dolar sendikasyon kredisi

Domatesin kilosu 4 liraya düştü 

Domatesin kilosu 4 liraya düştü 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.