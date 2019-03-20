Ebru Dildar Edin, SKD Türkiye'nin başkanlığına ikinci kez seçildi

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) başkanlığına ikinci kez seçildi.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi global ağının önemli bir üyesi olarak 15 yıldır sürdürülebilirlik konusunun hem iş dünyasında hem de kamu özelinde yerleşmesinde öncülük eden SKD Türkiye başkanı ikinci kez Ebru Dildar Edin oldu.

Başkan ve yönetim kurulunun belirlendiği 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca Yekta Kopan'ın moderatörlüğünü yaptığı çeşitli paneller de gerçekleştirildi.

"Gelecek Gençler için Sürdürülebilir mi?", "Döngüsel Ekonomi", "Sürdürülebilirlik Raporlaması", "Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği" başlıkları altında dernek grup başkanları, üye şirketlerin ve birlikte proje yapılan paydaş kurumların üst düzey yöneticilerinin konuşmacı olarak yer aldığı paneller ile sürdürülebilirlik konusu çeşitli yönleriyle ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, geçen yıl devraldığı başkanlık görevini yeni dönemde sürdürmekten mutluluk duyduğunu belirtti.