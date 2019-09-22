FİNANS

Ebru Özdemir’den senaristlere çağrı:Kadınları mühendisliğe teşvik için dizilerde kadın mühendis karakterleri de olsun

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2019 10:05 | Son Güncelleme

 Türkiye'de kadın mühendislerin sayısının artması için çalışmalar yapan Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, kadınları mühendisliğe teşvik için senaristlere ve yapımcılara çağrıda bulunarak dizelere kadın mühendis karakterleri de konulmasını istedi.  Türkiye'de kadın mühendis sayısı 200 bini geçerken, kendisi de bir mühendis olan Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir'e göre bu sayı yetersiz... Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne(TMMOB) bağlı 24 Odaya üye 2017 yılında 80 bin kadın mühendis bulunurken, 2018 verilerine göre ise bu sayı 90 binlere çıktı.

Ebru Özdemir’den senaristlere çağrı:Kadınları mühendisliğe teşvik için dizilerde kadın mühendis karakterleri de olsun

Gökhan Artan /Sevra Ünver- İstanbul-(DHA)- Türkiye'de kadın mühendislerin sayısının artması için çalışmalar yapan Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, kadınları mühendisliğe teşvik için senaristlere ve yapımcılara çağrıda bulunarak dizelere kadın mühendis karakterleri de konulmasını istedi.

Türkiye'de kadın mühendis sayısı 200 bini geçerken, kendisi de bir mühendis olan Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir'e göre bu sayı yetersiz... Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne(TMMOB) bağlı 24 Odaya üye 2017 yılında 80 bin kadın mühendis bulunurken, 2018 verilerine göre ise bu sayı 90 binlere çıktı. Kadın mühendis sayısını artırmak ve kadınların iş hayatında daha etkin olması için sosyal sorumluluk projeleri ile mühendisliğe teşvik ediliyor. Limak Vakfı tarafından başlatılan 'Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi'si(TMK) kapsamında 25 farklı ilden 35 devlet üniversitesinde mühendislik eğitimi alan 111 öğrenci bulunurken, koçluk programı da projeye eklendi. Proje, lise ve üniversitede okuyan kız öğrencilere yönelik iki ayrı programdan oluşuyor. Projenin üniversite programında; halen devlet üniversitelerinin elektrik-elektronik, endüstri, inşaat, makine, bilgisayar ve çevre mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilere burs desteğinin yanı sıra staj desteği de sağlanıyor.Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir'in öncülüğünde başlatılan proje ile 2015’ten bu yana toplam 310 kız öğrenciye yüksek öğrenim bursu sağlandı. Mezun olan 37 öğrenci mühendis olarak iş hayatına atıldı ve projelerde görev almaya başladı.

"BİZ BU PROJEYE SOSYAL YATIRIM DİYORUZ"

Dizilere kadın mühendis konulması adına yapımcılara ve senaristlere çağrıda bulunan Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu olan Ebru Özdemir, “Kadınlarımızı mühendisliğe teşvik için yapımcılarımızın dizilerde kadın mühendis karakterleri de koymasını istiyoruz. Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesini bir sosyal sorumluluk projesi olarak ele almıyoruz kesinlikle. Bu bir yatırım. Biz buna sosyal yatırım diyoruz.Mühendislik bu noktada farklı bir alan. Çünkü gelecekte de en hızlı büyüyen meslek gruplarından bir tanesi. Diyoruz ki kadınlara ihtiyaç olacak. Burada ki pastadan daha çok kadın pay almalı. Bu noktada erkeklere göre çok geriyiz. Eşitlik sağlanana kadar kadınları desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"ÜLKESİNE FAYDALI KADIN MÜHENDİSLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "Geçtiğimiz günlerde Yusufeli Barajındaydık. Yaklaşık 160 mühendis var. Bunun yüzde 10'u kadın mühendis. İnşaat için bence yüksek bir oran" dedi ve ekledi: "Baraj projemizde kadın mühendislerimiz dediler ki 'erkekler bizi çok kıskanıyor'. Çok hoşuma gitti. Demek ki kıskanılacak bir ortam yaratmışız. Amacımız da bunun sayısını artırmak. Biz de Limak olarak hem geleceğe hem de gelecekteki iş evrimine hazırlanıyoruz.Biz sadece kadın mühendis yetirştirmenin ötesinde aslında sorumlu, duyarlı ve özgüveni yüksek çevresine, ülkesine faydalı lider mühendisler yetiştirmek istiyoruz."

TMMOB 31 ARALIK 2018 VERİLERİNE GÖRE MÜHENDİS ODALARININ KADIN ÜYE SAYISI

İnşaat Mühendisleri Odası:13.307

Makina Mühendisleri Odası:10.766

Bilgisayar Mühendisleri Odası:1.534

Çevre Mühendisleri Odası:6.017

Elektrik Mühendisleri Odası:7.205

Fizik Mühendisleri Odası:538

Gemi Mühendisleri Odası:185

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası:45

Gıda Mühendisleri Odası:12.074

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası:2.735

Jeofizik Mühendisleri Odası:1.443

Jeoloji Mühendisleri Odası:4.614

Kimya Mühendisleri Odası:8.923

Maden Mühendisleri Odası:2.396

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası:611

Meteoroloji Mühendisleri Odası:232

Orman Mühendisleri Odası:3.378

Petrol Mühendisleri Odası:137

Tekstil Mühendisleri Odası:710

Ziraat Mühendisleri Odası:13.307

(Fotoğraflı)

Ebru Özdemir’den senaristlere çağrı:Kadınları mühendisliğe teşvik için dizilerde kadın mühendis karakterleri de olsunEbru Özdemir’den senaristlere çağrı:Kadınları mühendisliğe teşvik için dizilerde kadın mühendis karakterleri de olsunEbru Özdemir’den senaristlere çağrı:Kadınları mühendisliğe teşvik için dizilerde kadın mühendis karakterleri de olsunEbru Özdemir’den senaristlere çağrı:Kadınları mühendisliğe teşvik için dizilerde kadın mühendis karakterleri de olsun

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Lüks markalar indirimli ürünleriyle Garaj Günleri’ndeLüks markalar indirimli ürünleriyle Garaj Günleri’nde
Transit yolcusu artan THY, 'Melekler Kenti'ne haftada 11 kez uçacakTransit yolcusu artan THY, 'Melekler Kenti'ne haftada 11 kez uçacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Bu haftanın kazandıranı belli oldu

Bu haftanın kazandıranı belli oldu

Rekor kırıldı! Yüzde 183’lük artış

Rekor kırıldı! Yüzde 183’lük artış

'52 milyon turist hedefimizi yakalayacağız'

'52 milyon turist hedefimizi yakalayacağız'

Bakan duyurdu! Gebze'de kurulacak

Bakan duyurdu! Gebze'de kurulacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lüks markalar indirimli ürünleriyle Garaj Günleri’nde

Lüks markalar indirimli ürünleriyle Garaj Günleri’nde

Transit yolcusu artan THY, 'Melekler Kenti'ne haftada 11 kez uçacak

Transit yolcusu artan THY, 'Melekler Kenti'ne haftada 11 kez uçacak

Atık suyla ısıtılan seradan yurt dışına patates tohumu

Atık suyla ısıtılan seradan yurt dışına patates tohumu

THY'nin kargo markası, uçaklar ile 19 ayda 169 lüks araç taşıdı 

THY'nin kargo markası, uçaklar ile 19 ayda 169 lüks araç taşıdı 

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TOBB - Kurulan şirket sayısı Ağustos’ta aylık yüzde 26.34 azaldı

TOBB - Kurulan şirket sayısı Ağustos’ta aylık yüzde 26.34 azaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.