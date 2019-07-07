İZMİR (AA) - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, adalet ve eğitimden dış politikaya kadar her alanda ciddi ve akılcı hamleler yapılması gerektiğini belirterek, "Biz huzur ve birlikteliği sağlayamadığımız müddetçe başarılı olma imkanımız yok. Yatırımcı, huzurlu ve mutlu olmayan bir toplumda yatırım yapmak istemez." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, EBSO Yüksek İstişare Konseyi toplantısı, yönetim kurulu başkanı Yorgancılar başkanlığında duayen iş adamlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Yorgancılar, burada yaptığı sunumda, küresel gelişmelerin etkilerine dikkati çekerek, "Küresel belirsizlikler Türkiye'nin ve diğer gelişmekte olan ülke ekonomileri için de son derece önemli. ABD-Çin ilişkisi, Brexit çıkmazı, AB’nin toparlanamama ihtimali, FED'in politika belirsizliği, siyasi liderlerin ani çıkışları ve ABD 2020 Kasım seçimleri önümüzde sıkıntılı süreçlerin yaşanmasına neden olabilecek konu başlıkları." değerlendirmesinde bulundu.