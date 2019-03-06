EBSO'dan istihdam seferberliğine destek

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlatılan 2019 istihdam seferberliğinin hem toplumsal hem de ekonomik açıdan önemli katkı sunduğunu bildirdi.

Yorgancılar, yaptığı yazılı açıklamada, küresel ticarette ve büyümede daralmanın beklendiği 2019 yılında Türkiye'nin de zor bir dönemden geçtiğini, özellikle üreten kesim olarak bunu deneyimlediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 21 Ocak'ta istihdam seferberliğinin başlatıldığını hatırlatan Yorgancılar, "Teşvik konuları Torba Kanuna eklendi ve TBMM’den hızla geçirilerek Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girdi. Çok önemli bir süreçte başlatılan bu kampanya 8 farklı destekle hem toplumsal hem de ekonomik açıdan önemli bir katkı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Yorgancılar, işverenlerin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devletin karşılayacağını, izleyen 9 ayda da istihdam şartı ile prim ve vergiler devlet tarafından karşılanacağını anımsattı.