FİNANS

ECB, 2019'da Barclays Bank Ireland'ı da denetleyecek

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 14:08 | Son Güncelleme

İrlanda Merkez Bankası'nın talebi doğrultusunda Brexit sonrası büyüyecekleri için Barclays Bank Ireland ve Bank of America'nın İrlanda'daki bağlı ortaklığı, ECB'nin doğrudan denetimi altına alınacak - ECB'nin doğrudan gözetim ve denetimini yaptığı banka sayısı gelecek yıl 119'a çıkacak

BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), Barclays Bank Ireland ve Bank of America'nın İrlanda'daki bağlı ortaklığını gelecek yıldan itibaren doğrudan denetleyecek.

ECB'den yapılan açıklamaya göre, İrlanda Merkez Bankası'nın talebi doğrultusunda Brexit sonrası büyüyecekleri için Barclays Bank Ireland ve Bank of America'nın İrlanda'daki bağlı ortaklığı, ECB'nin doğrudan denetimi altına alınacak.

Bankanın doğrudan gözetim ve denetimini yaptığı banka sayısı gelecek yıl 118'den 119'a çıkacak. TSB Group Holdings ise 3 yıllık izleme döneminde önemli kriterleri karşılayamadığı için ECB'nin doğrudan denetlediği bankalar listesinden çıkarıldı.

Avro Bölgesi’nde büyük finans kuruluşlarını denetleme ve finans piyasası istikrarını kontrol etme ECB’nin temel görevleri arasında yer alıyor. ECB, Avro Bölgesi'ndeki daha küçük bankaların denetimi için ise ülkelerin denetçileri ile çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Merkez Bankası (ECB) denetim

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