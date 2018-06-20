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ECB Başkanı Draghi'den enflasyon değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 20:38 | Son Güncelleme

ECB Başkanı Draghi: - “Bütün bunlar, enflasyonun hedefimize yaklaştığına güvenmemizi sağlıyor. Sıkılaşan iş gücü piyasası, yükselen kapasite kullanım oranı, süregelen genişlemeci para politikası ve kaybolan deflasyon ibareleri bu güveni destekliyor” - “Biz e-ticaretin enflasyonu etkilediğine dair çok az kanıt bulduk”

WASHINGTON (AA) – Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Avro Bölgesi’nde nominal ücretlerin ve manşet enflasyonun artmaya başladığını vurgularken, “Bütün bunlar, enflasyonun hedefimize yaklaştığına güvenmemizi sağlıyor. Sıkılaşan iş gücü piyasası, yükselen kapasite kullanım oranı, süregelen genişlemeci para politikası ve kaybolan deflasyon ibareleri bu güveni destekliyor” dedi.

Draghi, ECB’nin Portekiz'in Sintra kentinde düzenlendiği forum çerçevesinde gerçekleştirilen “Gelişmiş Ülkelerde Fiyat ve Ücret Ayarlaması” başlıklı panele katıldı.

Enflasyondaki yavaş artışın altında yatan birçok neden olduğunu belirten Draghi, iş gücü piyasasındaki gevşeklik, düşük verimlilik, işçi sendikalarının azalması, yapısal reformlar gibi çeşitli faktörlerin ücretleri ve fiyatları baskıladığını anlattı.

Söz konusu faktörlerin etkisinin kademeli olarak kaybolduğunu kaydeden Draghi, Avro Bölgesi’nde nominal ücretlerin ve manşet enflasyonun artmaya başladığını vurgularken, “Bütün bunlar, enflasyonun hedefimize yaklaştığına güvenmemizi sağlıyor. Sıkılaşan iş gücü piyasası, yükselen kapasite kullanım oranı, süregelen genişlemeci para politikası ve kaybolan deflasyon ibareleri bu güveni destekliyor” dedi.

Draghi, e-ticaretin enflasyona etkisine de değinirken, “Biz e-ticaretin enflasyonu etkilediğine dair çok az kanıt bulduk” yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
enflasyon Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi

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