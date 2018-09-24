ECB Başkanı Draghi'den enflasyon uyarısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, "Sıkılaşan iş gücü piyasasının ücret artışını hızlandırmasıyla, temel enflasyonun önümüzdeki aylarda daha da artması bekleniyor." dedi.

Draghi, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'ndeki "Parasal Diyalog" başlıklı oturumda konuştu.

Avro Bölgesi'nde temel enflasyonda nispeten güçlü bir hızlanma olduğunu belirten Draghi, "Sıkılaşan iş gücü piyasasının ücret artışını hızlandırmasıyla, temel enflasyonun önümüzdeki aylarda daha da artması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Avro Bölgesi'nin 5 yıldan uzun süredir büyümeye devam ettiğini ve işsizlik oranının Kasım 2008'den beri en düşük seviyesine gerilediğini anımsatan Draghi, ekonomide kapasite kullanımının yüksek seviyelerde devam ettiğini, bazı ülke ve sektörlerde iş gücü piyasalarında sıkılaşma gözlemlendiğini söyledi.

Draghi, Avro Bölgesi'nde istihdamının 5 yıl öncesine göre 9,2 milyon artış gösterdiğine dikkati çekerek, "İş gücü piyasası ve genel koşulların iyileştirilmesi nedeniyle Avro Bölgesi'nde hane halkının harcanabilir geliri, son on yılda gözlemlenen en yüksek oranlarda artış göstermektedir." diye konuştu.