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ECB Başkanı Draghi'den enflasyon uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 17:20 | Son Güncelleme

ECB Başkanı Mario Draghi: - "Sıkılaşan iş gücü piyasasının ücret artışını hızlandırmasıyla, temel enflasyonun önümüzdeki aylarda daha da artması bekleniyor" - "Korumacılık tehdidi, gelişmekte olan piyasalardaki hassasiyetler ve finansal piyasadaki oynaklık son zamanlarda daha belirgin bir hal aldı"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, "Sıkılaşan iş gücü piyasasının ücret artışını hızlandırmasıyla, temel enflasyonun önümüzdeki aylarda daha da artması bekleniyor." dedi.

Draghi, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'ndeki "Parasal Diyalog" başlıklı oturumda konuştu.

Avro Bölgesi'nde temel enflasyonda nispeten güçlü bir hızlanma olduğunu belirten Draghi, "Sıkılaşan iş gücü piyasasının ücret artışını hızlandırmasıyla, temel enflasyonun önümüzdeki aylarda daha da artması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Avro Bölgesi'nin 5 yıldan uzun süredir büyümeye devam ettiğini ve işsizlik oranının Kasım 2008'den beri en düşük seviyesine gerilediğini anımsatan Draghi, ekonomide kapasite kullanımının yüksek seviyelerde devam ettiğini, bazı ülke ve sektörlerde iş gücü piyasalarında sıkılaşma gözlemlendiğini söyledi.

Draghi, Avro Bölgesi'nde istihdamının 5 yıl öncesine göre 9,2 milyon artış gösterdiğine dikkati çekerek, "İş gücü piyasası ve genel koşulların iyileştirilmesi nedeniyle Avro Bölgesi'nde hane halkının harcanabilir geliri, son on yılda gözlemlenen en yüksek oranlarda artış göstermektedir." diye konuştu.

Yüksek gelirlerin özel tüketime destek olduğunu hatırlatan Draghi, olumlu finansman koşulları, artan şirket karlılıkları ve sağlam talebin harcamaları desteklemeye devam edeceğini dile getirdi.

Draghi, yaptıkları çalışmalarda Avro Bölgesi büyümesinin küresel ticarette zayıflamanın etkisiyle 2018 ve 2019 yıllarında aşağı yönlü revize edildiğini belirterek, "Yıllık ortalama büyümenin 2018 yılında yüzde 2, 2019'da yüzde 1,8 ve 2020'de yüzde 1,7 olması öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Avro Bölgesi'nin ekonomik görünümüne yönelik risklerin dengeli bir halde olduğunu söyleyen Draghi, "Korumacılık tehdidi, gelişmekte olan piyasalardaki hassasiyetler ve finansal piyasadaki oynaklık son zamanlarda daha belirgin bir hal aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Draghi, ECB tahminlerinde gıda ve enerji dışındaki enflasyonun 2020 yılında yüzde 1,8 olmasını öngördüklerini kaydetti.

Aylık net varlık alım miktarının Ekim ayından yıl sonuna kadar 15 milyar avroya indirilmesi kararını aldıklarını anımsatan Draghi, faizlerin 2019 yaz aylarına kadar mevcut seviyelerinde devam etmesini öngördüklerini sözlerine ekledi.

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Avrupa Brüksel ecb Mario Draghi

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