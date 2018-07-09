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ECB Başkanı Draghi'den korumacılık uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 18:15 | Son Güncelleme

ECB Başkanı Mario Draghi: - "Artan korumacılık tehdidi de dahil olmak üzere küresel etkenlerden kaynaklı belirsizlikler daha önemli hal aldı"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, "Artan korumacılık tehdidi de dahil olmak üzere küresel etkenlerden kaynaklı belirsizlikler daha önemli hal aldı." dedi.

Draghi, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'ndeki "Parasal Diyalog" başlıklı oturumda konuştu.

Avro Bölgesi'nin ekonomik büyüme görünümüne yönelik risklerin dengeli bir halde olduğunu ancak bunları yakın takip ettiklerini belirten Draghi, "Artan korumacılık tehdidi de dahil olmak üzere küresel etkenlerden kaynaklı belirsizlikler daha önemli hal aldı." diye konuştu.

AB ülkelerinin küreselleşme döneminde beraber hareket etmesi gerektiğine dikkati çeken Draghi, "Ekonomik görünüme yönelik aşağı yönlü riskler öncelikle artan korumacılık tehdidiyle ilgilidir." değerlendirmesinde bulundu.

Draghi, ECB'nin haziran ayındaki toplantısında, faiz oranlarını sabit tutma kararı aldığı anımsatarak, aylık net varlık alım miktarının 30 milyar avro seviyesinde Eylül 2018 sonuna kadar devam edeceğini ardından yıl sonuna kadar aylık 15 milyar avroya indirileceğini ve yıl sonunda da biteceğini hatırlattı.

Avrupa çapında bir mevduat sigortası kurulması planını desteklediğini vurgulayan Draghi, bunun bankalardaki mevduat sahiplerinin güvenini artıracağını söyledi.

Draghi, finansman sorunu yaşayan avro bölgesi ülkelerine gerekli mali desteği sağlamak üzere kurulan Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) yapısının geliştirilmesine de öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti.

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AB AP Avro bölgesi Avrupa Avrupa Merkez Bankası Avrupa Parlamentosu ecb Korumacılık Mario Draghi Parasal Diyalog

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