ECB Başkanı Draghi’den krizlerle mücadele için büyük fon çağrısı

BERLİN (AA) – Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Avro Bölgesi’nin mali enstrümanlarının krizlerle mücadele için önemli bir büyüklükte olması gerektiğini belirterek, “Bunlar iyi tasarlanmış olmalı.” dedi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Hertie School of Governance'da düzenlenen “Avrupa’nın ekonomik birliğinin sürdürülmesi” konulu forumda konuşan Draghi, ekonomik birliğin tam olarak sağlanmasından vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi.

Rakiplerin görüşlerini eleştirmek veya her zaman yanlış olan karmaşık sorunlara basit çözümler sunmak yerine, zor zamanların gösterdiği derslere bakılması gerektiğinin altını çizen Draghi, “Hiçbir birlik bir günde mükemmel şekilde kurulmadı." diye konuştu.

Draghi, Avrupa'nın 1980'ler de önceliğinin petrol krizi sonucu kıtada yaşanan ekonomik durgunluk, enflasyon ve işsizlik sorunuyla savaşarak büyümenin sağlanması olduğunu hatırlatarak, günümüzün önceliklerin de kişisel güvenlik, ekonomik güvenlik, genç işsizlere istihdam sağlanması, hasta, yaşlı ve işsizlere bakmak için sosyal olanakların güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.