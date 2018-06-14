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ECB Başkanı Mario Draghi: 2018 büyümesini aşağı yönlü revize ettik

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 16:29 | Son Güncelleme

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, ECB’nin faizleri sabit tuttuğunu ve varlık alım programını yıl sonunda sonlandırabileceğini açıklamasının ardından yaptığı basın toplantısında, Euro Bölgesi için büyüme beklentisini 2018 yılı için aşağı yönlü revize ettiklerini söyledi.

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Haziran (DHA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, ECB’nin faizleri sabit tuttuğunu ve varlık alım programını yıl sonunda sonlandırabileceğini açıklamasının ardından yaptığı basın toplantısında, Euro Bölgesi için büyüme beklentisini 2018 yılı için aşağı yönlü revize ettiklerini söyledi.
Draghi, ECB’nin enflasyonda hedefe yakınlaşma sürüdülebilir şekilde devam edene kadar tüm enstrümanlarını kullanmaya devam edeceklerini belirterek şunları söyledi:
“Varlık alım programı Ocak 2015’te başladığından beri, enflasyon patikası yüzde 2’nin altında ve yüzde 2’ye yakın
“Eurosystem öngörüleri, ücret baskıları ve enflasyon görünümündeki belirsizlikler değerlendirildi. Yönetim Kurulumuz, sürdürülebilir enflasyon düzeltmesi ciddi oranda olduğuna kanaat etti.
“Enflasyon hedefine yakınlaşma sürdürülebilir şekilde devam edene kadar varlık alımları kademeli olarak düşürüldükten sonra da devam edilebilir.
“Net varlık alımlarına APP kapsamında Eylül sonuna kadar 30 milyar euro devam edeceğiz.
“Beklentimiz, gelecek verilere de bağlı olarak net varlık alımlarını Aralık 2018 sonuna kadar 15 milyar euroya düşürmeyi, sonrasında da sonlandırmayı düşünüyoruz.
“Birincil ödemeleri net varlık alımları sonlandırdıktan sonra da, yeterli likidite için gerektiği takdirde devam edecek. Süresine yönelik bir şey tartışmadık. İlerde görüşürüz.
“Faizleri değiştirmeme kararı aldık. Faizlerin en az 2019 yaz sonuna kadar düşük düzeylerde kalmasını bekliyoruz.
“Faizler gerektiği takdirde sonrasında da enflasyonda istenen düşük tutulmaya devam edecektir.
“Ciddi mali teşvikler de yurtiçi fiyat baskılarıyla mücadelede gereklidir.
“Yıl sonuna kadar QE devam etmeyi planlıyoruz.
“Yönetim Kurulu tüm enstrümanlarını enflasyonda hedefe sürdürülebilir şekilde yaklaşması için tüm enstrümanları
“Çeyrek büyüme ılımlı bir 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 0.4’e geriledi, önceki çeyrek yüzde 0.8’di.
“Bu geri çekilme belirsizliklerdeki artış, ve geçici arz yönlü

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