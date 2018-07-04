ECB devlet tahvili alımını Haziran'da hızlandırdı

İstanbul, 4 Temmuz (DHA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), devlet tahvili alımını hızlandırdığı Haziran ayında bu yılın en yüksek devlet tahvili alımını gerçekleştirdi.

ECB, Haziran ayında 24.2 milyar euro tutarında devlet tahvili alımı yaparken, şirket tahvili, teminatlı tahvil ve varlık destekli menkul kıymet alımı da 31.2 milyar dolara yükseldi.

