FİNANS

ECB/ Draghi: Tahminlerimiz henüz uygulamaya girmeyen korumacı önlemleri içermiyor

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 17:31 | Son Güncelleme

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, ECB’nin faizleri sabit tuttuğunu ve varlık alım programını yıl sonunda sonlandırabileceğini açıklamasının ardından yaptığı basın toplantısında, bankanın mevcut tahminlerinin henüz uygulamaya girmemiş korumacı ticaret önlemlerinin etkilerini içermediğini söyledi.

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Haziran (DHA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, ECB’nin faizleri sabit tuttuğunu ve varlık alım programını yıl sonunda sonlandırabileceğini açıklamasının ardından yaptığı basın toplantısında, bankanın mevcut tahminlerinin henüz uygulamaya girmemiş korumacı ticaret önlemlerinin etkilerini içermediğini söyledi.
Draghi, bu korumacı önlemlerin özellikle ekonomik güvene olan etkisinin çok önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
"Varlık alım programı bir yere gitmiyor, hala enstrüman sepetimizde.
"Tahminler henüz uygulanmaya başlamamış önlemlerin etkilerini içermiyor.
"Dolayısıyla misillemelerle birlikte etkiler artabilir. Başka bir basın toplantısında da vurgulamıştım.
"Genel ekonomik güvene olan etkisi çok önemli bu korumacı ticaret politikalarının. Yani tahminlerimiz mevcut küresel ticaret tablosuna göre yapılıyor.
"Yakın dönemde finansal piyasalarda yaşanan volatilite ve Euro bölgesi’nde tahvil fiyatlarının düşmesi konusunda şunları söyleyebilirim. Mayıs sonunda tahvil getirilerinde ciddi bir düşüş oldu.
"İtalya’da bu düşüşten etkilendi. Fakat bulaşıcı bir risk görmedik. İtalya’da yaşanan hayli yerel bir durumdu. 2011 ve 2012’de durum farklıydı.
"Bugün Euro Bölgesi genelinde daha temel önlemlerimiz var o yüzden bugün İtalya’da yaşanan farklı.
"Yatırımcılardaki güven eksikliği bir anda birçok finans piyasasına etki etti. Fakat şimdi bir bulaşma riski görmüyoruz.
"Hükümetteki tartışmalar veya kullanılan dil bir ülkedeki ekonomik ilerlemeyi yok etmez.
"ECB yönetim kurulunun QE’yi bitirmek için dört kriteri vardı izlediğimiz kadarıyla. Fakat bugün bu kriterlerin hiçbiri görmüyoruz’ diye sordunuz: Genel anlamda Euro Bölgesi’nde insanlar önce düşük faizlerin büyük faydasını gördü, sonrasında uzun süre düşük kalmalarına dair belki zarar gördü.
"Ama başından bu yana bakıldığında, genel etki pozitif oldu.
"İkinci kriterimiz enflasyon hedefine yakınlaşma. Evet yakınlaşıyor. Enflasyon beklentileri karşılaştırıldığında, iki yıl önce ve birbuçuk yıl önce ve şimdiki öngörülere baktığınızda bir yakınsama görebiliyorsunuz.
"Güven aralığı daralmaya başladı yani başka bir değişle, üç yıl önce beklentilerimizin etrafı belirsizlik doluydu. Bu belirsizlikler yok.
"Deflasyon riski vardı artık yok. Nominal ücretlere baktığınızda yüzde 1.9 ortalama artış oldu.
"Varlık alımlarında haftalık verilere bakarak yorum yapmak mantıklı değil; çünkü, biz Aydan aya nasıl dağılacağına dair esnekliğe sahibiz.
"Sadece İtalya’da değil, Fransa’da, Belkçika’da ve diğer varlık alımı yapılan ülkelerde de net alımlarımız düşüyor.
"Burada bir komplo teorisi yok."

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