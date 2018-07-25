ECB: Euro Bölgesi'nde kredi büyüme hızı kriz sonrası döneme ulaştı

İstanbul, 25 Temmuz (DHA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) verilerine göre, Euro Bölgesi şirketlerine verilen kredilerde büyüme hızı, Haziran ayında kriz sonrası dönemdeki düzeyi yakaladı.
Finansal olmayan şirketlere krediler Haziran ayında yüzde 4.1 arttı. Bu oran, 2009 ortasından bu yana görülen en yüksek oran oldu. Mayıs ayında krediler yüzde 3.7 artmıştı. Haziran ayında hanehalklarına verilen krediler ise yüzde 2.9 büyüdü.
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