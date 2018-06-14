FİNANS

ECB faizleri sabit tuttu, varlık alımlarını sonlandırıyor

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 15:18 | Son Güncelleme

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün sonlanan Yönetim Kurulu toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı ve varlık alım programını yıl sonunda sonlandıracağını duyurdu.

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Haziran (DHA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün sonlanan Yönetim Kurulu toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı ve varlık alım programını yıl sonunda sonlandıracağını duyurdu.
Bankadan yapılan yazılı açıklamada;
- politika faizinin sıfırda, mevduat faizinin yüzde eksi 0.40'ta ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0.25'te tutulduğu,
- aylık 30 milyar euro tutarındaki varlık alımlarının Ekim’den itibaren aylık 15 milyar euroya düşürüleceği,
- Aralık sonu itibariyle de varlık alım programının kurulun öngörülerine göre sonlandırılacağı duyuruldu.
ECB’den yapılan açıklamaya göre;
- ECB Yönetim Kurulu vadesi gelen tahvillerin birincil ödemelerini net varlık alımlarının sonlandırılmasından sonra da bir süre daha gerektiği takdirde tekrar tahvil alımlarında kullanma niyetinde.
- ECB Yönetim Kurulu bankanın ana faiz oranlarının en az 2019 yaz aylarının tamamında ve enflasyonun seyri sürdürülebilir bir patikaya girerek mevcut beklentilere parallel kalana kadar, mevcut seviyelerinde kalmasını bekliyor.
- Bugün verilen politika kararı enflasyonun orta vadeli hedef olan yüzde 2’ye yakın ve altında bir düzeye yakınlaşmasına destek olacak.
ECB Başkanı Mario Draghi, TSİ 15:30’da basın toplantısı yapacak ve gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Çinli iki havayolu şirketi Türkiye seferlerine yeniden başlıyorÇinli iki havayolu şirketi Türkiye seferlerine yeniden başlıyor
Bodrum-Londra uçak seferleri başladıBodrum-Londra uçak seferleri başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Binlerce kişiye zam müjdesi! Yaşlıya bin 601 TL

Binlerce kişiye zam müjdesi! Yaşlıya bin 601 TL

Hükümetten FED'in faiz kararına ilk tepki

Hükümetten FED'in faiz kararına ilk tepki

Bitcoin'in çöküşü: Zirveden alanlar paralarının yüzde 70'ini kaybetti

Bitcoin'in çöküşü: Zirveden alanlar paralarının yüzde 70'ini kaybetti

Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı!

Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çinli iki havayolu şirketi Türkiye seferlerine yeniden başlıyor

Çinli iki havayolu şirketi Türkiye seferlerine yeniden başlıyor

Bodrum-Londra uçak seferleri başladı

Bodrum-Londra uçak seferleri başladı

Bayram ikramı kestane şekeri

Bayram ikramı kestane şekeri

Samsun'un kadın dondurma ustaları

Samsun'un kadın dondurma ustaları

Tekfen Holding ve Bilgi Üniversitesi TKYD'ye üye oldu

Tekfen Holding ve Bilgi Üniversitesi TKYD'ye üye oldu

Yediveren incirinde ilk hasat sevinci

Yediveren incirinde ilk hasat sevinci

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.