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"ECB para politikasında yapabileceklerinin sınırına ulaştı"

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2019 11:24 | Son Güncelleme

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte: -"Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikasında yapabileceklerinin sınırına ulaştı" -Berenberg Ekonomisti Florian Hense: -"Daha fazla parasal genişlemenin yan etkileri olabilir. Ancak hiçbir şey yapmamak da önemli bir ekonomik yavaşlamayla karşı karşıya iken risklerin oluşmasına yol açabilir"

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasında yapabileceklerinin sınırına ulaştığını belirtti.

ECB, dün piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarını azalttı ve varlık alım programına başladı. Banka, mevduat faizini 10 baz puan düşürerek yüzde eksi 0,50'ye çekerken, varlık alım programlarına 1 Kasım itibarıyla aylık 20 milyar avro seviyesinde tekrar başlanacağını bildirdi.

Ekonomistler, ECB'nin yapabileceği her şeyi yaptığını, politikalarının kayda değer bir etkisinin olmayacağını ancak hiçbir şey yapmamanın da risklerin oluşmasına yol açabileceğini söyledi.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, ECB'nin karar öncesinde çok büyük beklentiler oluşturduğunu ve zaten kapsamlı bir paket açıklamak zorunda olduğunu ifade etti.

Mevduat faizindeki indirim dışında varlık alım programının başlatılmasına da dikkati çeken Houte, aylık 20 milyar avroluk varlık alım programının önceki varlık alım programlarından farklı olduğunu, bu varlık alımının son olmadığını dile getirdi.

Houte, ECB'nin varlık alımına enflasyon hedefine ulaşılmadığı sürece devam edeceğini, bunun da uzunca bir süre olabileceğine işaret etti.

Bu iki önlem dışında bankaların sıkıntılarını hafifletmek için de önlemler olduğunu kaydeden Houte, kademeli faiz uygulaması sistemini anımsattı.

Houte, bu sistemle bankaların likidite fazlalarının kayda değer bir bölümü için faiz cezası uygulamayacağını, Uzun Vadeli Refinansman İşlemlerinin (TLTRO) sürelerinde de uzama olduğunu söyledi.

ECB'nin uzun süre faizleri düşük seviyede tutacağı öngörüsünde bulunan Houte, ECB'nin önlemlerinin ekonomi üzerindeki etkilerinin azaldığını ve negatif taraflı etkilerin daha önemli hale geldiğinin farkına vardığını belirtti.

Houte, bunun ECB Başkanı Mario Draghi'nin ekonomiyi büyütmek için daha aktif bir bütçe politikasını ileri sürmesinin güçlü bir nedeni olduğunu ve ECB'nin para politikasında yapabileceklerinin sınırına ulaştığını sözlerine ekledi.

-"ECB, uzun süre genişlemeci para politikasına devam edecek"

Berenberg Ekonomisti Florian Hense de ECB'nin uzun süre genişlemeci para politikasına devam edeceğini ifade etti.

Bankanın açıkladığı geniş paketin önemli bir fark ortaya çıkarmayabileceğini aktaran Hense, daha fazla genişlemenin işletmelere ve hane halkına etkisinin sınırlı olabileceğini dile getirdi.

Hense, ancak yine de genişlemeci para politikasının aşağı yönlü risklerin sınırlanmasında yardımcı olabileceğini anlattı.

Bankanın uygulayacağı politikanın ticaret savaşları, Brexit, Çin'in yavaşlaması gibi etkenlerden kaynaklanan piyasa türbülanslarını engelleyebileceğini söyleyen Hense, fonlama maliyetlerinin düşürülmesinin ılımlı bir mali genişlemenin finansmanı konusunda ülkelerin işini kolaylaştırabileceğini vurguladı.

Hense, daha fazla parasal genişlemenin yan etkilerinin olabileceğini ancak hiçbir şey yapmamanın da önemli bir ekonomik yavaşlamayla karşı karşıya iken risklerin oluşmasına yol açabileceğini dile getirdi.

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ecb Florian Hense Para politikası Peter Vanden Houte

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