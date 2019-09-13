"ECB para politikasında yapabileceklerinin sınırına ulaştı"

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasında yapabileceklerinin sınırına ulaştığını belirtti.

ECB, dün piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarını azalttı ve varlık alım programına başladı. Banka, mevduat faizini 10 baz puan düşürerek yüzde eksi 0,50'ye çekerken, varlık alım programlarına 1 Kasım itibarıyla aylık 20 milyar avro seviyesinde tekrar başlanacağını bildirdi.

Ekonomistler, ECB'nin yapabileceği her şeyi yaptığını, politikalarının kayda değer bir etkisinin olmayacağını ancak hiçbir şey yapmamanın da risklerin oluşmasına yol açabileceğini söyledi.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, ECB'nin karar öncesinde çok büyük beklentiler oluşturduğunu ve zaten kapsamlı bir paket açıklamak zorunda olduğunu ifade etti.

Mevduat faizindeki indirim dışında varlık alım programının başlatılmasına da dikkati çeken Houte, aylık 20 milyar avroluk varlık alım programının önceki varlık alım programlarından farklı olduğunu, bu varlık alımının son olmadığını dile getirdi.