ECB piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmedi

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Haziran (DHA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün sonlanan Yönetim Kurulu toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldığı; ECB politika faizinin sıfırda, mevduat faizinin yüzde eksi 0.40'ta ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0.25'te tuttu.
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