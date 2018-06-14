FİNANS

ECB piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmedi

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 15:03 | Son Güncelleme

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün sonlanan Yönetim Kurulu toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldığı; ECB politika faizinin sıfırda, mevduat faizinin yüzde eksi 0.40'ta ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0.25'te tuttu.

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Haziran (DHA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün sonlanan Yönetim Kurulu toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldığı; ECB politika faizinin sıfırda, mevduat faizinin yüzde eksi 0.40'ta ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0.25'te tuttu.

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