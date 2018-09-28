ECB / Praet: Avrupa yerel düzeyde finansal balonları engellemeli

Istanbul, 28 Eylül (DHA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş ekonomisti Peter Praet, Euro Bölgesi'nin henüz bir mali varlık balon riskinde olmadığını, buna karşılık "aşırı düşük faiz oranlarının istikrarı tehlikeye sokabileceği" uyarısı yaptı.
Praet, bundan dolayı ülkelerin fazla ceplere hitap etmek için yerel önlemleri harekete geçirmesi gerektiğini vurguladı ve "Uzun süre faizleri düşük sürdürmek finansal istikrarı çok yakın zamanda zorluklarla karşı karşıya getirebilir" dedi.
Praet bunun için makro ihtiyatlı enstrümanları aktive etmenin direnci sağlam, konjoktür yanlısı davranışları sürdürmek ve "mali dengesizliklerin ortaya çıkmasını engellemek asıl gerekli olan şey" olduğunu ekedi.
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