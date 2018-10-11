FİNANS

ECB-YK üyeleri ticaret savaşının büyümeye etkilerinden endişe ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 16:40 | Son Güncelleme

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyeleri, geçen ay yaptıkları toplantıda, küresel ticari gerilimlerin Euro Bölgesi'nde büyümeyi daha da yavaşlatabileceği endişelerini ortaya koydular.

İstanbul, 11 Ekim (DHA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyeleri, geçen ay yaptıkları toplantıda, küresel ticari gerilimlerin Euro Bölgesi'nde büyümeyi daha da yavaşlatabileceği endişelerini ortaya koydular.
ECB Yönetim Konseyi'nin Eylül ayı toplantısının bugün yayınlanan tutanaklarına göre, politika yapıcılar, yurt içi ekonominin kayda değer esneklik gösterdiğini, son dönemde yaşanan yavaşlamanın arkasındaki faktörlerin bazıları geçici olmasa bile büyümeye yönelik risklerin dengeli olmaya devam ettiğini ortaya koydular.
Tutanaklarda, "Büyümede yavaşlamanın arkasındaki faktörlerin bir kısmının geçici olmayabileceği yorumu yapıldı. Bu yorumda, zayıf dış talepten iç talebe daha büyük bulaşmalar olabileceği de savunuldu" denildi.
Politika yapıcılar ayrıca, ticari gerilimlerin şu ana kadar etkilerinin sınırlı olduğunu, zaman içinde daha ciddi bir etki olabileceğini de belirttiler.

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