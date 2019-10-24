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ECB/Draghi: Ekonomide aşağı yönlü riskler devam ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 16:14 | Son Güncelleme

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, ekonomide aşağı yönlü risklerin devam etmekte olduğuna dikkat çekti.

İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, ekonomide aşağı yönlü risklerin devam etmekte olduğuna dikkat çekti.
ECB'nin, beklendiği gibi faizlerin sabit tutulduğu toplantısının ardından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Yönetim kurulu, enflasyon görünümü tahmin ufku boyunca yüzde 2.0'ye yakın ancak hemen altında olan düzeye sağlam şekilde yaklaşana ve bu hareket enflasyonun arz talep dinamiklerine tutarlı şekilde yansıyana kadar ECB'nin faiz değişikliği kararlarında, enflasyonun "belirleyici olmaya devam edeceğini" söyleyen Draghi, "ECB politika faizlerinin mevcut veya daha düşük seviyelerde kalmasını öngörüyor."
Draghi, katıldığı son faiz toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Son toplantıda varlık alımlarına başlanacağını belirtmiştik. 1 Kasımdan itibaren aylık 20 milyar euroluk varlık alımı yapılacak. Varlık alımları faiz artırımı olana kadar devam edecek" dedi.
ECB İcra Kurulu'nun tüm araçları kullanmayı sürdüreceğini vurgulayan Draghi, "Eylül itibariyle gelen veriler, alınan kararı doğru olduğunu gösteriyor. GSYH yüzde 0.4’ten, yüzde 0.2’ye revize edildi. Yumuşamalar olmasına rağmen aşağı yönlü riskler öne çıkıyor; bu risklere belirsizlikler neden oluyor" dedi.
Para politikasının desteğiyle enflasyonun orta vadede toparlanmasının beklendiğini de vurgulayan Draghi, "Daha zayıf büyüme ivmesi maliyet baskısının enflasyona yansımasını yavaşlatıyor. Önemli ölçüde parasal teşviklere hala ihtiyaç var. Kurul negatif faizlerin etkilerini gözlemliyor ve bir süre daha negatif faizin sürmesini bekliyor" diye ekledi.

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