FİNANS

ECB/Draghi: Henüz zafer bayrağını çıkartmak için çok erken

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 16:06 | Son Güncelleme

Avrupa Merkez Başkanı Mario Draghi, çekirdek enflasyonun henüz istenilen düzeylerde olmadığına dikkat çekti ve “Zafer bayrağını çıkartmak için henüz çok erken” dedi.

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Temmuz (DHA) - Avrupa Merkez Başkanı Mario Draghi, çekirdek enflasyonun henüz istenilen düzeylerde olmadığına dikkat çekti ve “Zafer bayrağını çıkartmak için henüz çok erken” dedi.
Draghi, ECB’nin faizleri sabit tuttuğu Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında gerçekleşen basın toplantısında şunları söyledi:
“Enflasyon evet şu anda yüzde 1.9’dan yüzde 2.0’ye geldi. Ama bu sürdürülebilir olacak mı?
“Gıda ve enerji fiyatları çıkarıldığında yüzde 1.1’den yüzde 0.9’a gerilediğini görüyoruz. Dolayısıyla zafer bayrağını çıkartmak için henüz çok erken.
“Halen yurtiçi fiyat baskılarını dengelemek için destekleyici para politikalarına ihtiyaç var.
“Bu da varlık alım programlarıyla yıl sonuna kadar sağlanmaya devam edecek.
“Yönetim Kurulu tüm enstrümanlarını enflasyonun hedefe doğru sürdürülebilir şekilde yaklaşana kadar kullanmaya devam edecek.
“Faizler konusunda bu aşamada sözlü yönlendirmemizde bir değişikliğe ihtiyaç duymuyoruz. Faizlerin en az 2019 yaz ayları sonuna kadar aynı düzeyde kalmasını bekliyoruz.
“Bankacılık Birliği ve Sermaye Piyasaları Birliği için adımların atılması için de Yönetim Kurulu tekrar ülkelere çağrı yapıyor.
“Korumacılık konusunda tabii ki konuştuk. Ama gerçek içerik konusunda bir yorum yapmak için erken.
“ABD ve Avrupa arasındaki anlaşma için iyi bir işaret diyebiliriz. Çünkü ticaret konularını çok taraflı bir şekilde tartışılıyor olması iyi bir şey.
“Son açıklamadan bu yana görünümde bir değişim olmadığını görüştük bugün, vereceğimiz mesajda da bir değişiklik olmaması gerektiğini konuştuk.
“Büyümedeki yavaşlama büyük ölçüde 2017’deki sıradışı ihracat performansına bağlı büyüme sebebiyle kaynaklanan baz etkisinden kaynaklanıyor.
“İlk çeyrekteki cılızlık yine de tarihi ortalamanın üzerinde.
“Destekleyici para politikaları ve sonucundaki kredi genişlemesi özel yatırımları destekliyor.
“Son ekonomik göstergeler stabilize oldu ve güçlü ve yaygın büyüme devam ediyor.
“Para politikası önlemlerimiz yurtiçi talebi desteklemeye devam ediyor.
“İstihdam reformları ve hane halkı servetindeki artışlar kısmen istihdam piyasasında görünüyor.
“Küresel talebin devam etmesi bekleniyor, bu da Euro Bölgesi ihracatını destekleyecek.
“Küresel riskler ve özellikle korumacılık gibi küresel belirsizlikler halen devam ediyor.
“Enflasyon Mayıs’ta yüzde 1.9 geldi. Haziran’da ise hedef olan yüzde 2.0’ye ulaştı. Fakat bu da yüksek enerji ve gıda fiyatlarıyla oldu.
“Yıllık enflasyon muhtemelen yılın geri kalanında da devam edecek.
“Yurtiçi fiyat baskıları devam ediyor kapasite kullanım oranlarındaki yükseklikten kaynaklanıyor.
“Enflasyonun yıl sonuna doğru ve devamında para politikalarından gelen destekle yükselmeye devam etmesi bekleniyor.
“M3 büyümesi ECB para politikalarıyla Haziran’da da devam etti.
“M1 ise piyasada dolaşan paraya en büyük katkıyı sağlayan unsur oldu.
“Şirketlere verilen kredi büyümesi Mayıs’taki yüzde 3.7 düzeyinden Haziran’da yüzde 4.1’e yükseldi.
“Hane halkına verilen kredi büyümesi aynı Mayıs’taki gibi.
“Tüm kredi kategorilerinde para politikaları ve talebe bağlı büyüme devam ediyor.
“Borçlanma şartları ve finansmana erişim güçlendi.
“Ekonomik ve para politikaları analizi sonucunda enflasyonun yüzde 2’ye yakın ve altında olan hedefe ulaşmak için para politikaları teşvikinin devam etmesi gerektiği görülüyor.
“Yapısal reformlar hızlandırılmalı ve böylece direnç artırılmalı, işsizlik düşürülmeli.
“Mali politikalar konusunda ise yastıkların büyütülmesi lazım.
“Tüm ülkeler büyüme destekli bir kamu finansmanından fayda sağlayacaktır.
“Yönetim Kurulu mesajını sadece İngilizce tartışıyor ve sadece İngilizce nihai bir metinde uzlaşıp bu mesajı yayınlıyor. Faizlerin 2019 yaz ayları boyunca bugünkü düzeylerinde kalması bekleniyor. “

PARTNER1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?
Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Milipol Katar’ın bu yıl 12’ncisi düzenleniyorGüvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Milipol Katar’ın bu yıl 12’ncisi düzenleniyor
İnegöl'de karpuz hasadı başladıİnegöl'de karpuz hasadı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

İş hayatında ikili yeni model geliyor

İş hayatında ikili yeni model geliyor

Ekmeğe yüzde 15 zam geldi

Ekmeğe yüzde 15 zam geldi

Facebook hisseleri yüzde 20'den fazla değer kaybetti

Facebook hisseleri yüzde 20'den fazla değer kaybetti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Milipol Katar’ın bu yıl 12’ncisi düzenleniyor

Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Milipol Katar’ın bu yıl 12’ncisi düzenleniyor

İnegöl'de karpuz hasadı başladı

İnegöl'de karpuz hasadı başladı

SÖYLEŞİ - Air France & KLM / Salemi: İstanbul dolulukları yüzde 84’ü aştı

SÖYLEŞİ - Air France & KLM / Salemi: İstanbul dolulukları yüzde 84’ü aştı

MATSO Başkanı Boztaş: Piyasanın kontrolü ithal susamda

MATSO Başkanı Boztaş: Piyasanın kontrolü ithal susamda

Turkcell / Terzioğlu: Turkcell’in kur riski makul seviyede

Turkcell / Terzioğlu: Turkcell’in kur riski makul seviyede

CarrefourSA kurban bağışı imkanı sunuyor

CarrefourSA kurban bağışı imkanı sunuyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.