ECB/Draghi: İşler iyiyken mali tamponlar inşa etmek gerekir

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Temmuz (DHA) - Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Avrupa Parlamentosu’nda parlamento üyelerinin sorularını yanıtlarken ülkelerin ekonominin iyi durumda olduğu zamanlarda mali tamponlar inşa etmesi gerektiğini hatırlattı ve “Kriz bize bunu öğretti” dedi.

Draghi konuya ilişkin açıklamalarında şunları söyledi:

“Enflasyonun hedefe yaklaştığına olan güvenimiz tam. Kendi direnci olduğuna ve varlık alım programlarının duyurulan sonlanma tarihinden sonra ihtiyaç duymadığına da güvenimiz tam.

“Öte yandan son yönetim kurulu toplantısında yapılan sözlü yönlendirmede belirttiğimiz gibi, 2019 yaz aylarında ve gerekirse devamında da devam edecek. Yani kimse faizleri artırmaktan bahsetmedi.

“Durum iyiyken mali tamponlar inşa etmek iyidir. Kriz bize bunu öğretmiştir.

“Yüksek borcu olan ülkelerin sürdürülebilir bir mali politikası olması gerekiyor. Büyümenin düşeceği zamanlar için bir koruması olması gerekir."

