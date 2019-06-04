FİNANS

ECB/Villeroy: Ticaret gerginlikleri büyümeyi tehdit ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2019 12:54 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Haziran (DHA)

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