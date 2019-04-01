Ecoplas ve Eatron'dan elektrikli araçlar için teknoloji işbirliği

İstanbul, 1 Nisan (DHA) - Otomotiv iç ve dış giydirme parçaları, hava üfleçleri, orta konsol ve boyalı parçalar üreten Ecoplas ile otomotiv sektörüne otonom ve elektrikli araçlar için üretim odaklı yazılım çözümleri sunan Eatron, hibrit ve elektrikli araçlara batarya teknolojileri üretmek için işbirliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında Ecoplas elektronik donanımları geliştirip üretim tesislerinde bu teknolojiye hayat vererek, yerli ve yabancı otomotiv firmalarının kullanımına sunacak. Eatron, hibrit ve elektrikli araçlarda kullanılacak Batarya Yönetim Sistemi (Battery Management System) için yerli yazılım tarafını üstlenecek. Ürünün, 2021 yılında seri üretime hazır olması hedefleniyor.

“Türkiye’nin otomobiline yerli batarya yönetim sistemi sağlayabiliriz”

İşbirliği kapsamında açıklama yapan Ecoplas Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Pazarın 2030 yılında yüzde 60’a yakınının elektrik ve hibrit araçlardan oluşması bekleniyor. Biz de bu bilinçle, sadece geleneksel araçlar için görsel parçalar değil artık elektrikli araçların akıllı elektronik komponentlerini de yapmak istiyoruz. Türkiye’de üretim yapan, elektrikli veya hibrit araç üreten, tüm araç üreticileri ile çalışmak istiyoruz. Tabi ki, ‘Türkiye’nin Otomobili’ projesi için de ürün geliştirmek istiyoruz. Tüm bunlarla beraber ihracat için de gerekli çalışmaları başlatacağız.”